Trabzonspor reçoit le FK Jablonec le jeudi 10 décembre 2026 au Papara Park, à Trabzon.

Cette rencontre de Ligue Conférence de l’UEFA sera la toute première confrontation officielle entre Trabzonspor et le FK Jablonec en compétition européenne. Sans précédent entre les deux équipes sur lequel s’appuyer, les deux entraîneurs devront compter uniquement sur la forme actuelle de leur équipe sur la scène continentale pour prendre l’avantage lors de ce rendez-vous de décembre.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Trabzonspor-FK Jablonec, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Trabzonspor-Jablonec en Ligue Conférence ?

Le coup d’envoi de Trabzonspor-FK Jablonec sera donné au Papara Park, à Trabzon, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Papara Park

Comment acheter des billets pour Trabzonspor-Jablonec en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Trabzonspor et Jablonec :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Consultez la billetterie officielle de Trabzonspor et les canaux de communication du club pour connaître les billets mis en vente directement par le club, les ventes réservées aux membres et l’ouverture des ventes au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels du club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Trabzonspor-Jablonec en Ligue Conférence ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Trabzonspor et Jablonec :

1. Canaux officiels du club

Tribunes sud et nord (Güney et Kuzey) : Environ 11 à 13 €.

Environ Tribune Mattia Ahmet Minguzzi : Environ 14 à 16 €.

Environ Tribunes est et ouest (Doğu et Batı) : Environ 21 à 24 €.

Environ VIP Silver : Environ 61 €.

Environ VIP Gold : Environ 73 € .

Environ . VIP Platinum : Environ 87 à 95 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques / catégories supérieures : Généralement à partir d’environ 100 à 105 € .

Généralement à partir d’environ . Places premium en bord de terrain et catégorie 1 : Généralement de 120 à plus de 250 € .

Généralement de . Forfaits VIP haut de gamme en revente : Peuvent atteindre 350 à plus de 450 €.

Trabzonspor-Jablonec en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Trabzonspor et de Jablonec

Trabzonspor compte quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 sur le terrain d’Alanyaspor en Süper Lig, le 8 novembre. Auparavant, le club s’était incliné 1-0 à domicile contre Fribourg en Ligue Conférence, mettant fin à une belle série de résultats. Plus tôt dans cette série de matches, il avait battu Gaziantep FK 2-0 et remporté une victoire 3-4 sur le terrain de Rizespor. Sur ces cinq rencontres, Trabzonspor a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq.

Jablonec n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour un nul et trois défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 en coupe contre Artis Brno, le 11 novembre. Auparavant, le club avait fait match nul 0-0 contre Mlada Boleslav en première division et 1-1 contre le Riga FC en Ligue Conférence. Une défaite 5-0 à domicile contre le Slavia Prague figure également dans cette série. Jablonec a marqué quatre buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

Trabzonspor-Jablonec : Historique des confrontations récentes

Aucune donnée sur les confrontations entre Trabzonspor et le FK Jablonec n’est actuellement disponible pour ce match. Des informations supplémentaires sur leur historique seront ajoutées une fois confirmées.