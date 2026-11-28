Pour les supporters d’Arsenal et de Tottenham, rien ne fait autant monter l’adrénaline et la tension qu’un derby du nord de Londres.

La victoire est essentielle pour les deux équipes. Battre leur grand rival remonte toujours le moral du groupe et des fervents supporters qui les suivent.

Voici toutes les informations essentielles réunies par GOAL avant le prochain derby du nord de Londres, notamment comment acheter des billets et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le prochain derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 6 décembre Premier League : Tottenham-Arsenal (16 h 30) Billets Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1er ou 2 mai (à confirmer) Premier League : Arsenal-Tottenham (horaire à confirmer) Billets Emirates Stadium (Londres)

Comment acheter des billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets disponibles pour les matches de Tottenham à domicile sont généralement achetés rapidement par les membres « One Hotspur » ou « One Hotspur + » :

« One Hotspur » est l’abonnement de base de Tottenham, ouvert à tous et proposé à 45 £ pour la saison.

» est l’abonnement de base de Tottenham, ouvert à tous et proposé à 45 £ pour la saison. La formule supérieure, « One Hotspur + », coûte 55 £ pour la saison et offre plusieurs avantages supplémentaires, dont un accès prioritaire à la billetterie pendant 24 heures et une place sur la liste d’attente pour un abonnement saisonnier de Tottenham.

Outre les ventes directes sur les plateformes de billetterie officielles, les supporters peuvent acheter des places sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute par d’autres moyens.

Combien coûtent les billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets adultes pour les matches de Tottenham, achetés auprès du club, coûtent généralement entre 38 £ et 109 £. Ils sont répartis en trois catégories :

Catégorie A (71 à 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (49 à 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (38 à 81 £) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les places actuellement disponibles.

Quelles offres hospitalité sont proposées pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les tarifs des offres hospitalité pour les matches de Tottenham Hotspur varient selon la catégorie de la rencontre (derbys londoniens de catégorie A ou matches de catégorie B ou C), le type de restauration (cuisine de rue décontractée ou gastronomie) et l’emplacement des sièges (vue panoramique depuis les niveaux supérieurs ou places près de la ligne médiane, au bord du terrain) :

Bars sportifs décontractés et sièges premium (199 à 349 £ par personne) : formules d’entrée de gamme dans les espaces premium des tribunes est et ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés au bord du terrain, des bons pour les espaces de restauration, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade.

: formules d’entrée de gamme dans les espaces premium des tribunes est et ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés au bord du terrain, des bons pour les espaces de restauration, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade. Salons contemporains des niveaux supérieurs (349 à 549 £ par personne) : des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. La formule comprend une vue surélevée, plusieurs plats servis dans des bols ou un repas méditerranéen, des boissons incluses au bar et une animation assurée par un DJ après le match.

: des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. La formule comprend une vue surélevée, plusieurs plats servis dans des bols ou un repas méditerranéen, des boissons incluses au bar et une animation assurée par un DJ après le match. Gastronomie et salons de chefs (549 à 999 £ par personne) : des espaces gastronomiques haut de gamme comme The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques à plusieurs plats, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés près de la ligne médiane.

: des espaces gastronomiques haut de gamme comme The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques à plusieurs plats, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés près de la ligne médiane. Expériences VIP haut de gamme (750 à plus de 1 500 £ par personne) : des espaces d’exception pour les jours de match, dont The H Club et The Tunnel Club. Ils offrent une vue à travers une paroi vitrée sur la zone du tunnel des joueurs, une cuisine gastronomique, un service de sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants.

: des espaces d’exception pour les jours de match, dont The H Club et The Tunnel Club. Ils offrent une vue à travers une paroi vitrée sur la zone du tunnel des joueurs, une cuisine gastronomique, un service de sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants. Loges privées et salons privatifs (1 494 à plus de 12 000 £ par loge) : des espaces fermés accueillant de 4 à 20 personnes. Ils comprennent un repas personnalisé à plusieurs plats, un personnel de service dédié et des sièges privatifs dans le stade, juste à l’extérieur de la loge.

Tottenham Hotspur-Arsenal : les dernières confrontations

Date Résultat Stade Février 2026 Premier League : Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembre 2025 Premier League : Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2025 Premier League : Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septembre 2024 Premier League : Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Avril 2024 Premier League : Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septembre 2023 Premier League : Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2023 Premier League : Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octobre 2022 Premier League : Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League : Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Depuis 1909, année du premier derby officiel du nord de Londres, le bilan des confrontations s’établit à 86 victoires pour Arsenal, 61 pour Tottenham et 52 matches nuls. Si le rapport de force a fluctué au fil des ans, Arsenal domine les confrontations récentes.

Arsenal a terminé la saison dernière avec 44 points d’avance sur Tottenham et l’équipe de Mikel Arteta a remporté les cinq derniers matches face à son rival londonien. Lors de leur dernière rencontre au Tottenham Hotspur Stadium, en février, Arsenal s’est imposé 4-1 grâce notamment à des doublés d’Eberechi Eze et de Viktor Gyökeres.