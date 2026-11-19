Stoke City reçoit West Brom le samedi 12 décembre 2026 au Bet365 Stadium, à Stoke.

Leur dernière confrontation en championnat a eu lieu le 7 février 2026 à The Hawthorns et s’est soldée par un match nul 0-0 fermé et âprement disputé. Lors de leur précédent duel, le 30 août 2025 au bet365 Stadium, West Bromwich Albion s’était imposé de justesse 1-0 sur le terrain de Stoke City.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Stoke City - West Brom, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Stoke City - West Bromwich Albion en Championship ?

Le coup d’envoi de Stoke City - West Brom sera donné le samedi 12 décembre 2026 au Bet365 Stadium, à Stoke.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 07:30 Bet365 Stadium

Comment acheter des billets pour Stoke City - West Bromwich Albion en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Stoke City et West Bromwich Albion, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Stoke City : Club recevant la rencontre au bet365 Stadium, Stoke City vend directement ses billets sur sa plateforme de billetterie en ligne, par téléphone ou au guichet du stade.

Club recevant la rencontre au bet365 Stadium, Stoke City vend directement ses billets sur sa plateforme de billetterie en ligne, par téléphone ou au guichet du stade. Billetterie officielle de West Bromwich Albion pour les supporters visiteurs : Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets directement sur le portail officiel de West Bromwich Albion. Les billets du parcage visiteur sont d’abord attribués aux abonnés et aux détenteurs de points de fidélité de West Bromwich Albion, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Stoke City - West Bromwich Albion en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre Stoke City et West Bromwich Albion :

1. Canaux officiels des clubs

Places adultes standard, à domicile ou à l’extérieur : Généralement entre 25 £ et 38 £ .

Généralement entre . Billets à tarif réduit et seniors : Généralement entre 18 £ et 27 £ .

Généralement entre . Places pour les jeunes et les mineurs : Généralement entre 12 £ et 15 £ .

Généralement entre . Offres d’hospitalité officielles : À partir d’environ 334 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places standard à la revente : Les prix commencent généralement autour de 63 £ à 85 £.

Les prix commencent généralement autour de Prix moyen du marché : Environ 81 £.

Environ Places haut de gamme et en tribune latérale à la revente : Souvent proposées entre 100 £ et 135 £ ou plus.

Stoke City - West Bromwich Albion en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Stoke City et de West Bromwich Albion

Stoke City a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Championship et fait match nul lors du cinquième, en ne concédant qu’un but sur cette période. Sa dernière rencontre s’est achevée par une victoire 1-2 sur le terrain de Portsmouth le 7 novembre, après un succès 1-2 chez Blackburn Rovers le 3 novembre. Stoke a également battu Preston North End 2-0 à domicile et gagné 0-1 sur le terrain de Derby County durant cette série. Stoke a inscrit sept buts et n’en a concédé qu’un en cinq matches, tout en gardant sa cage inviolée à trois reprises.

West Brom compte trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres de Championship, sans aucune défaite. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre Millwall le 7 novembre. Le club a également battu West Ham 1-3 le 31 octobre. West Bromwich Albion a fait match nul 1-1 contre Southampton et Preston North End durant cette série, inscrivant neuf buts et en concédant cinq en cinq matches.

Stoke City - West Bromwich Albion : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque West Brom et Stoke City ont fait match nul 0-0 à The Hawthorns en Championship. Auparavant, West Brom s’était imposé 0-1 au Bet365 Stadium en août 2025, tandis que les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à The Hawthorns en janvier 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Stoke compte deux victoires, West Brom une, et deux matches se sont terminés sur un score de parité.