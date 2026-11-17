Shabab Al Ahli affronte Al Qadsiah dans un match important de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre très attendue promet un enjeu élevé et du grand football aux supporters de toute la région.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des billets. Découvrez comment réserver vos places dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée au stade.

À quelle heure débute Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion de Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 11:00

Où acheter des billets pour Shabab Al Ahli - Al Qadsiah ?

Pour réserver vos places, privilégiez les billetteries officielles du club et de la compétition. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d’abord ces canaux, à mesure que des billets sont mis à disposition avant le match.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, la plateforme de revente Grintahub constitue une autre option. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page consacrée à la rencontre.

Combien coûtent les billets pour Shabab Al Ahli - Al Qadsiah ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters locaux comme de ceux qui font le déplacement. Sur les canaux officiels du club, les billets standard pour ce match sont proposés à partir de 30 SAR, et les places dans les tribunes inférieures coûtent généralement jusqu’à 150 SAR.

Sur une plateforme de revente comme Grintahub, les billets d’entrée générale sont proposés à partir d’environ 60 SAR. Pour obtenir le meilleur prix, mieux vaut agir vite avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Shabab Al-Ahli Dubai FC et d’Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, soit un bilan de 3 victoires, 0 nul et 2 défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Sharjah en ADNOC Pro League, après un revers 2-0 face à Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Avant ces deux défaites, le club avait battu Al-Ain à deux reprises et Esteghlal 2-0 en Ligue des champions Élite de l’AFC. Sur ces cinq matches, Shabab Al-Ahli a inscrit neuf buts et en a encaissé quatre.

Al Qadsiah a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Son dernier résultat est une victoire 5-0 contre Al-Gharafa en Ligue des champions Élite de l’AFC, après un succès 6-0 face à Al Riyadh en Saudi Pro League. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre Al Hilal, qui l’a emporté 3-2. Qadsiah a marqué 15 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah : les dernières confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible sur les confrontations récentes entre Shabab Al-Ahli Dubai FC et Al Qadsiah. Des éléments sur l’historique de leurs rencontres seront ajoutés lorsque ces informations seront disponibles.