Salzbourg reçoit le Sparta Prague le jeudi 10 décembre 2026 à la Red Bull Arena de Salzbourg.

Leur confrontation récente la plus marquante a eu lieu lors de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA 2024-2025, le 18 septembre 2024. Le Sparta Prague s’était alors largement imposé 3-0 face à Salzbourg à l’epet ARENA de Prague.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Salzbourg - Sparta Prague, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Salzbourg - Sparta Prague en Ligue Europa ?

Le match Salzbourg - Sparta Prague aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 à la Red Bull Arena de Salzbourg.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Comment acheter des billets pour Salzbourg - Sparta Prague en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre Salzbourg et le Sparta Prague :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Les billets peuvent être achetés directement sur la plateforme officielle du FC Red Bull Salzbourg. Pour ce match, les critères de vente du club peuvent imposer de se connecter à un compte déjà créé.

Les billets peuvent être achetés directement sur la plateforme officielle du FC Red Bull Salzbourg. Pour ce match, les critères de vente du club peuvent imposer de se connecter à un compte déjà créé. Billets pour le secteur visiteurs : Les supporters du Sparta Prague qui font le déplacement doivent généralement passer par le portail officiel du club consacré à la billetterie pour les déplacements afin d’effectuer leurs demandes de billets et d’obtenir des places.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places à tarif standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Salzbourg - Sparta Prague en Ligue Europa ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Europa entre Salzbourg et le Sparta Prague :

1. Canaux officiels des clubs

Virage nord / secteur supporters (places debout) : À partir de 36 € .

À partir de . Virage Bullidikidz : Les billets au tarif plein coûtent 48 € .

Les billets au tarif plein coûtent . Sud / virages, niveau inférieur : Les places au tarif plein sont proposées à 54 € .

Les places au tarif plein sont proposées à . Nord / sud / virages, niveau supérieur : Le tarif plein est fixé à 60 € .

Le tarif plein est fixé à . Est / ouest, niveau supérieur (tribunes latérales) : Les billets au tarif plein coûtent de 69 à 75 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Niveau inférieur / places à tarif standard : Généralement à partir d’environ 65 à 70 € .

Généralement à partir d’environ . Places intermédiaires / catégorie 1 : Généralement entre 95 et 160 € .

Généralement entre . Revente de places premium / VIP : Les prix atteignent fréquemment 180 à 280 € et plus.

Salzbourg - Sparta Prague en Ligue Europa : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Salzbourg et du Sparta Prague

Sur ses cinq derniers matchs officiels, Salzbourg compte trois victoires, une défaite et aucun match nul. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-4 contre Sturm Graz en Bundesliga. Le club a également battu Austria Lustenau 5-1 et s’est imposé 1-3 sur le terrain du LASK en championnat. Sa seule défaite sur cette période est survenue face à Anderlecht en Ligue Europa, sur le score de 0-2. Sur ces cinq rencontres, Salzbourg a marqué 15 buts et en a encaissé six.

Le Sparta Prague a enregistré une victoire, deux matchs nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Il a récemment fait match nul 1-1 contre Viktoria Plzen et s’est incliné 1-3 face à Bournemouth en compétition européenne. Plus tôt dans cette série, il avait battu Slovacko 5-1 et concédé un nul 0-0 face à Bohemians 1905. Le Sparta a marqué huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq matchs.

Salzbourg - Sparta Prague : Le bilan de leurs récentes confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Ligue des champions le 18 septembre 2024, lorsque le Sparta Prague s’est imposé 3-0 à domicile face à Salzbourg. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées deux fois en match amical : elles avaient fait match nul 2-2 en juillet 2024, et Salzbourg avait gagné 2-1 en janvier 2023. Sur les trois confrontations recensées, le Sparta a l’avantage avec une victoire, contre une pour Salzbourg, et un match nul.