La Real Sociedad accueille le Torreense le jeudi 10 décembre 2026 à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

Cette rencontre de la phase de ligue sera un événement marquant : un rare duel européen entre un club de premier plan du championnat espagnol et un ambitieux prétendant portugais. Fortes de parcours continentaux contrastés et de leurs résultats récents, les deux équipes entreront sur la pelouse de la Reale Arena avec l’objectif de prendre de précieux points dans cette phase de ligue.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Sociedad - Torreense, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Real Sociedad - Torreense en Ligue Europa ?

Le match entre la Real Sociedad et le Torreense se disputera le jeudi 10 décembre 2026 à la Reale Arena de Saint-Sébastien.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 Reale Arena

Comment acheter des billets pour Real Sociedad - Torreense en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre la Real Sociedad et le Torreense :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle : Acheter directement sur le site officiel ou auprès de la billetterie de la Real Sociedad reste le moyen principal et le plus fiable d’obtenir des places au tarif initial à la Reale Arena.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Real Sociedad - Torreense en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre la Real Sociedad et le Torreense :

1. Canaux officiels du club

Prix au tarif initial : Ils commencent généralement aux alentours de 70 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Prix d’entrée : À partir d’environ 130 à 250 € .

À partir d’environ . Places standard et intermédiaires : Entre 250 et 550 € .

Entre . Prestations d’hospitalité haut de gamme et emplacements privilégiés : À partir de 1 000 €.

Real Sociedad - Torreense en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Real Sociedad et du Torreense

La Real Sociedad compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Elle reste sur une victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano en LaLiga et a également fait match nul 1-1 contre Lyon en Ligue Europa. Auparavant, elle avait battu Lillestroem 6-0 sur la scène européenne et Levante 2-1 en championnat, sa seule défaite ayant été concédée face à l’Athletic Bilbao. La Real Sociedad a inscrit 11 buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Le Torreense a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une défaite 3-2 contre Uniao de Leiria en Liga Portugal 2, même s’il avait auparavant battu Ararat Armenia 3-2 en Ligue Europa. Une lourde défaite 4-1 face à Ferencvaros figure également parmi ses résultats récents. Le Torreense a inscrit sept buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Real Sociedad - Torreense : les précédentes confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre la Real Sociedad et le Torreense. Ce match sera une rare rencontre sur la scène européenne entre un club espagnol et un club de deuxième division portugaise.