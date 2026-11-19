Queens Park Rangers reçoit Watford le samedi 12 décembre 2026 à Loftus Road, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation en EFL Championship, le 3 avril 2026, QPR s’est imposé 2-1 face à Watford au terme d’un match disputé à Loftus Road. Lors de leurs rencontres de la saison 2025–26, l’avantage du terrain a été décisif : chaque équipe l’a emporté 2-1 à domicile.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Queens Park Rangers - Watford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Queens Park Rangers - Watford en Championship ?

Queens Park Rangers - Watford aura lieu le samedi 12 décembre 2026 à Loftus Road, à Londres.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 07:30 Loftus Road

Comment acheter des billets pour Queens Park Rangers - Watford en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Queens Park Rangers et Watford, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle de QPR : Vous pouvez acheter des billets directement sur la billetterie en ligne officielle de Queens Park Rangers, par téléphone auprès du service de billetterie ou sur place au QPR Superstore. Pour les matches très demandés, la priorité est parfois accordée selon le niveau d’adhésion ou les achats précédemment effectués auprès du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets officiels du club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Queens Park Rangers - Watford en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre Queens Park Rangers et Watford :

1. Canaux officiels du club

Places standard pour adultes : Généralement de 29 à 53 £ .

Généralement de . Tarifs réduits (seniors et jeunes adultes) : De 17 à 41 £ .

De . Juniors et enfants : De 12 à 35 £ , tandis que les billets pour les jeunes enfants accompagnés, âgés de 2 à 7 ans, coûtent de 6 à 7,50 £ .

De , tandis que les billets pour les jeunes enfants accompagnés, âgés de 2 à 7 ans, coûtent de . Tribune visiteurs (supporters de Watford) : Prix de départ généralement compris entre 25 et 30 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés auprès de la billetterie officielle du club, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard les moins chères : À partir de 60 à 80 £ environ.

À partir de environ. Places bien situées en tribune latérale : Généralement de 85 à 130 £ .

Généralement de . Tribune visiteurs et zones très demandées : Souvent de 110 à plus de 160 £.

Queens Park Rangers - Watford en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Queens Park Rangers et de Watford

Queens Park Rangers compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Burnley, après une défaite 4-1 à domicile face à Southampton. Le résultat marquant de cette série est une victoire 5-0 contre Swansea City, même si la défaite 3-0 sur le terrain de Birmingham City témoigne de l’irrégularité de QPR ces derniers temps. Sur ces cinq matches, QPR a marqué 11 buts et en a encaissé neuf.

Watford compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 0-0 face à Middlesbrough, après une victoire 1-0 contre Lincoln City. Auparavant, Watford avait subi deux défaites consécutives, 3-2 contre Norwich City puis 1-0 face à Wolverhampton Wanderers. Sur ces cinq matches, Watford a marqué quatre buts et en a encaissé quatre.

Queens Park Rangers - Watford : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à avril 2026, lorsque Queens Park Rangers a battu Watford 2-1 en Championship à Loftus Road. Sur leurs cinq dernières confrontations, QPR s’est imposé trois fois contre deux victoires pour Watford. QPR avait également remporté un match 3-1 en janvier 2025. Ces rencontres ont été serrées : quatre des cinq matches se sont joués à un but d’écart.