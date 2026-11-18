Mjällby reçoit le Pafos FC le jeudi 10 décembre 2026 à l’Olympia Stadion, à Helsingborg.

Mjällby AIF et le Pafos FC ne se sont jamais affrontés en compétition européenne officielle. Ce match de phase de ligue sera donc leur première rencontre. Les deux clubs écrivent de nouveaux chapitres sur la scène continentale, une étape importante pour le club suédois de Mjällby et pour le Pafos FC, dont la présence européenne ne cesse de croître depuis Chypre.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Mjällby - Pafos FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Mjällby - Pafos FC en Ligue Conférence ?

Mjällby affronte le Pafos FC à l’Olympia Stadion, à Helsingborg, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 Olympia Stadion

Comment acheter des billets pour Mjällby - Pafos FC en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Mjällby et le Pafos FC :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Mjällby AIF : Vous pouvez acheter des billets directement sur la plateforme de billetterie en ligne officielle de Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Les billets pour les rencontres européennes sont généralement mis en vente à l’approche du match, avec un accès prioritaire anticipé habituellement réservé aux membres du club.

Vous pouvez acheter des billets directement sur la plateforme de billetterie en ligne officielle de Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Les billets pour les rencontres européennes sont généralement mis en vente à l’approche du match, avec un accès prioritaire anticipé habituellement réservé aux membres du club. Billetterie officielle du Pafos FC : Si vous faites le déplacement pour soutenir le Pafos FC, les billets pour la tribune réservée aux visiteurs sont distribués directement par les canaux de billetterie officiels et l’organisation du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Mjällby - Pafos FC en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Mjällby et le Pafos FC :

1. Canaux officiels des clubs

Tribune des supporters locaux / places debout (Hammock / Hhemmastå) : de 15 à 25 €

de 15 à 25 € Places assises de catégorie 2 (tribune latérale / angles) : de 25 à 40 €

de 25 à 40 € Places assises de catégorie 1 / premium en tribune principale : de 40 à 60 €

de 40 à 60 € Contingent réservé aux supporters visiteurs (tribune du Pafos FC) : de 15 à 30 €

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Billets les moins chers disponibles : de 50 à 70 €

de 50 à 70 € Places standard en tribune latérale : de 95 à 120 €

de 95 à 120 € Meilleures places en tribune latérale / places centrales : de 100 à 145 €

Mjällby - Pafos FC en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Mjällby et du Pafos FC

Mjällby aborde ce match avec un bilan contrasté sur ses cinq dernières rencontres : deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 0-0 contre Brommapojkarna en Allsvenskan, tandis qu’une victoire 2-0 face au Borac Banja Luka en Ligue Conférence, trois jours plus tôt, a montré sa capacité à obtenir des résultats en Europe. L’équipe s’est également inclinée 2-0 contre Hammarby durant cette série. Sur ces cinq matchs, elle a marqué trois buts et en a encaissé quatre.

Le Pafos FC compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Omonia 29 Maiou en championnat de Chypre, mais il s’était incliné 3-1 face au FC Twente lors de son précédent match de Ligue Conférence. Trois de ses cinq rencontres se sont terminées sur un nul. Sur cette période, il a marqué huit buts et en a encaissé six.

Mjällby - Pafos FC : les précédentes confrontations

Aucune rencontre précédente entre Mjällby et le Pafos FC ne figure dans les données disponibles. Ce match sera le premier affrontement entre les deux clubs.