Lech Poznan reçoit Ferencvaros le jeudi 10 décembre 2026 au Stadion Poznan, à Poznanon.

Les deux clubs abordent cette rencontre européenne sans jamais s’être affrontés en compétition. Tous deux cherchent à engranger des points précieux au milieu du classement pour renforcer leurs chances de poursuivre leur parcours dans la phase de ligue à classement unique de la Ligue Europa 2026-2027.

GOAL GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Lech Poznan - Ferencvaros, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Lech Poznan - Ferencvaros en Ligue Europa ?

Le coup d’envoi de Lech Poznan - Ferencvaros sera donné au Stadion Poznan, à Poznanon, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 Stadion Poznan

Comment acheter des billets pour Lech Poznan - Ferencvaros en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour la prochaine rencontre de Ligue Europa Lech Poznan - Ferencvaros Crète :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle ou le site du Lech Poznań. C’est le moyen principal et le plus sûr d’obtenir une place à l’Enea Stadion.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels du club sont tous épuisés, des places en vente libre sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue Europa lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Lech Poznan - Ferencvaros en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour la rencontre de Ligue Europa entre Lech Poznan et Ferencvaros :

1. Canaux officiels du club

Billets classiques : Ils coûtent généralement entre environ 15 € et 70 € .

Ils coûtent généralement entre environ . Formules hospitalité Silver : Le tarif habituel du club est d’environ 115 € .

Le tarif habituel du club est d’environ . Formules hospitalité Gold : Les places haut de gamme à hauteur de la ligne médiane, avec restauration, coûtent environ 310 € .

Les places haut de gamme à hauteur de la ligne médiane, avec restauration, coûtent environ . Billets pour enfants : Les premiers tarifs se situent généralement autour de 10 € à 15 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en vente libre ou revendues : Les prix commencent généralement autour de 45 € à 55 € .

Les prix commencent généralement autour de . Prix moyen sur le marché : Il se situe généralement entre 65 € et 340 €.

Lech Poznan - Ferencvaros en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lech Poznan et de Ferencvaros

Lech Poznan compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre Zaglebie Lubin en Ekstraklasa, après une défaite 3-1 face à Benfica en Ligue Europa. Durant cette période, le club a également battu Wisla Krakow 3-1 en championnat de Pologne et s’est imposé 2-1 sur le terrain du Legia Warszawa.

Fencvaros a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 13 buts et n’en encaissant qu’un. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Vasas Budapest en première division hongroise, quelques jours seulement après son succès 2-0 sur le terrain de l’AC Milan en Ligue Europa. Plus tôt dans cette série, le club a battu MTK Budapest 5-0 et Torreense 4-1 sur la scène européenne.

Lech Poznan - Ferencvaros : leurs précédentes confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre Lech Poznan et Ferencvaros. Les deux équipes aborderont donc ce match sans pouvoir s’appuyer sur l’historique de rencontres récentes.