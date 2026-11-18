Kairat Almaty reçoit Universitatea Craiova le jeudi 10 décembre 2026 au stade central d’Almaty, à Almaty.

Ce match de Ligue Conférence de l’UEFA sera la toute première confrontation officielle entre le FC Kairat Almaty et le CS Universitatea Craiova dans une compétition européenne. Sans précédent sur lequel s’appuyer, les deux entraîneurs devront se fier uniquement à la forme actuelle de leur équipe sur la scène continentale pour prendre l’avantage lors de cette rencontre de décembre.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Kairat Almaty - Universitatea Craiova, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Kairat Almaty - Universitatea Craiova en Ligue Conférence ?

Kairat Almaty - Universitatea Craiova aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 au stade central d’Almaty, à Almaty.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Comment acheter des billets pour Kairat Almaty - Universitatea Craiova en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Kairat Almaty et Universitatea Craiova :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les plateformes de billetterie officielles du club hôte, le FC Kairat Almaty, ou en suivant les annonces officielles du club concernant le match au stade central d’Almaty.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Kairat Almaty - Universitatea Craiova en Ligue Conférence ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Kairat Almaty et Universitatea Craiova :

1. Canaux officiels du club

Places standard (tribunes nord et sud) : Environ 55 à 70 € .

Environ . Places sur le côté du terrain (tribune est) : Environ 100 à 180 € .

Environ . Places couvertes ou premium (tribune ouest) : Environ 230 à 460 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par le club sont vendus, les prix affichés sur des plateformes de revente comme StubHub dépendent de la demande :

Places standard ou dans les tribunes supérieures : À partir d’environ 52 à 90 € .

À partir d’environ . Places sur les côtés du terrain ou dans les blocs premium : Généralement de 120 € à plus de 300 €.

Kairat Almaty - Universitatea Craiova en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Kairat Almaty et d’Universitatea Craiova

Kairat Almaty compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre l’Atalanta en Ligue Conférence. Plus tôt dans cette série, Kairat a subi une lourde défaite 1-5 contre le Panathinaïkos, également en Ligue Conférence, et s’est imposé 5-0 face à Irtysh Pavlodar en Premier League. Sur ces cinq matchs, Kairat a marqué neuf buts et en a encaissé neuf.

Universitatea Craiova compte deux victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre le CFR Cluj en Superliga. Auparavant, le club a battu Egnatia 2-0 en Ligue Conférence et Botosani 2-1 en championnat. Craiova n’a perdu aucun de ses cinq derniers matchs, marquant huit buts et n’en encaissant qu’un sur cette période.

Kairat Almaty - Universitatea Craiova : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant les cinq dernières confrontations entre Kairat Almaty et Universitatea Craiova. Ces informations seront mises à jour lorsque les résultats seront disponibles.