Hajduk Split reçoit le FC Nordsjaelland le jeudi 10 décembre 2026 au Stadion Poljud, à Split.

Le HNK Hajduk Split et le FC Nordsjælland sont issus de traditions très différentes dans le football européen. Hajduk possède un riche héritage en tant que grande équipe historique de Croatie, tandis que Nordsjælland s’est forgé une réputation plus récente de pépinière de talents danois. Avant leur rencontre en Ligue Conférence de l’UEFA, les deux clubs ne s’étaient jamais affrontés officiellement dans les grandes compétitions européennes. Leurs récents matchs constituent donc une nouvelle confrontation entre clubs de deux pays.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Hajduk Split - FC Nordsjaelland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match Hajduk Split - FC Nordsjaelland en Ligue Conférence ?

Hajduk Split - FC Nordsjaelland se joue au Stadion Poljud, à Split, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 Stadion Poljud

Comment acheter des billets pour Hajduk Split - FC Nordsjaelland en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Hajduk Split et le FC Nordsjaelland :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter les premières mises en vente directement sur le site officiel et la billetterie du HNK Hajduk Split. Les membres du club bénéficient généralement d’un accès prioritaire et de tarifs réduits.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les places de la vente initiale sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Hajduk Split - FC Nordsjaelland en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Hajduk Split et le FC Nordsjaelland :

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes classiques et virages (nord et sud) : Les prix se situent généralement entre 15 € et 25 €.

Les prix se situent généralement entre Tribunes latérales (est et ouest, secteurs extérieurs) : Les prix se situent habituellement entre 25 € et 45 € .

Les prix se situent habituellement entre . Partie centrale de la tribune ouest et espaces VIP : Les prix vont généralement de 50 € à plus de 100 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club ont été vendus, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente à petit prix et secteurs d’angle : Les prix commencent généralement autour de 60 € à 85 €.

Les prix commencent généralement autour de Places standard de gamme intermédiaire : Les prix se situent souvent entre 90 € et 130 €.

Places centrales haut de gamme avec vue dégagée : Les prix atteignent souvent 150 € à plus de 300 €.

Hajduk Split - FC Nordsjaelland en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hajduk Split et du FC Nordsjaelland

Hajduk Split aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à l’extérieur contre Osijek en HNL. Il a également battu le HNK Gorica 5-0 au cours de cette série. Sa seule défaite est survenue contre Lincoln Red Imps en Ligue Conférence, sur le score de 1-0. En cinq matchs, Hajduk a marqué neuf buts et en a encaissé trois.

Le FC Nordsjaelland compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une large victoire 6-1 sur le terrain du Randers FC en championnat du Danemark, même s’il s’était incliné 2-0 face à Monaco en Ligue Conférence peu auparavant. Durant la même période, Nordsjaelland a fait match nul 1-1 contre Silkeborg et perdu 3-2 face au FC Midtjylland. Sur l’ensemble de ces cinq matchs, il a marqué dix buts et en a encaissé cinq.

Hajduk Split - FC Nordsjaelland : historique des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles précédentes confrontations entre Hajduk Split et le FC Nordsjaelland.