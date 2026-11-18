Egnatia reçoit le FK Kauno Zalgiris le jeudi 10 décembre 2026 au Stadiumi Egnatia, à Rrogozhinë.

Ce match sera la première rencontre officielle entre le club albanais du KF Egnatia et le club lituanien du FK Kauno Žalgiris dans une compétition européenne. En atteignant la phase de ligue de la Ligue Conférence de l’UEFA 2026-2027, les deux clubs découvrent un nouveau niveau de compétition et témoignent de leur progression constante sur la scène continentale.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Egnatia contre le FK Kauno Zalgiris, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Egnatia contre le FK Kauno Zalgiris en Ligue Conférence ?

Le match entre Egnatia et le FK Kauno Zalgiris se déroulera au Stadiumi Egnatia, à Rrogozhinë, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Comment acheter des billets pour Egnatia contre le FK Kauno Zalgiris en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Egnatia et le FK Kauno Zalgiris :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Consultez le site officiel ou les réseaux sociaux du KF Egnatia, le club recevant, pour connaître les annonces concernant l’ouverture des guichets, les points de vente physiques en Albanie ou la vente directe en ligne de billets pour l’Arena Egnatia, à Rrogozhinë.

Consultez le site officiel ou les réseaux sociaux du KF Egnatia, le club recevant, pour connaître les annonces concernant l’ouverture des guichets, les points de vente physiques en Albanie ou la vente directe en ligne de billets pour l’Arena Egnatia, à Rrogozhinë. Billets pour le secteur visiteurs : Si vous soutenez le FK Kauno Žalgiris, contactez directement le service billetterie ou le service chargé des supporters du club lituanien. Les billets destinés aux supporters visiteurs lors des matchs européens sont généralement gérés et distribués par les canaux officiels du club visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par les clubs ont été vendues, il est souvent possible de trouver des billets grand public sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Egnatia contre le FK Kauno Zalgiris en Ligue Conférence ?

Voici les estimations des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Egnatia et le FK Kauno Zalgiris :

1. Canaux officiels des clubs

Billets grand public achetés directement au guichet : Généralement entre 15 et 50 € .

Généralement entre . Catégories VIP et prestations d’accueil : Généralement à partir d’environ 100 à 250 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par les clubs ont été vendus, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places les moins chères à la revente : À partir d’environ 54 à 91 € .

À partir d’environ . Places de catégorie intermédiaire et en tribune latérale : Généralement entre 120 et 300 € et plus .

Généralement entre . Places premium et VIP à la revente : Jusqu’à 900 € et plus.

Egnatia contre le FK Kauno Zalgiris en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Egnatia et du FK Kauno Zalgiris

Egnatia aborde ce match avec un bilan récent contrasté : trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 5-1 contre Vora en Kategoria Superiore, après une défaite 2-0 face à l’Universitatea Craiova en Ligue Conférence. Sur ces cinq matchs, Egnatia a inscrit neuf buts et en a encaissé huit, ce qui témoigne de ses capacités offensives, mais aussi de sa fragilité défensive. Avant la défaite contre Craiova, trois victoires consécutives en championnat avaient illustré sa régularité sur la scène nationale.

Le FK Kauno Zalgiris traverse une période difficile, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs. Ce succès, obtenu 4-1 à l’extérieur contre Hegelmann en A Lyga, s’inscrit dans une série par ailleurs marquée par les défaites. Son dernier match s’est terminé par une défaite 4-1 contre le FK TransINVEST. Sur ces cinq rencontres, le club a encaissé 12 buts et n’en a marqué que six. En Ligue Conférence, Zalgiris a perdu ses trois derniers matchs européens et encaissé huit buts.

Egnatia contre le FK Kauno Zalgiris : les précédentes confrontations

Aucune rencontre précédente entre Egnatia et le FK Kauno Zalgiris ne figure dans les données disponibles. Ce match sera la première confrontation entre les deux clubs.