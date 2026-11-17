AZ Alkmaar reçoit Sturm Graz le jeudi 10 décembre 2026 à l’AFAS Stadion d’Alkmaar.

Les deux équipes ont une longue histoire dans les compétitions européennes de clubs, mais cette affiche inédite ouvre un nouveau chapitre pour chacune d’elles. AZ Alkmaar et Sturm Graz ne se sont jamais affrontés en compétition officielle : leur prochain match de Ligue Europa de l’UEFA sera leur toute première confrontation.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour AZ Alkmaar - Sturm Graz, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu AZ Alkmaar - Sturm Graz en Ligue Europa ?

AZ Alkmaar - Sturm Graz aura lieu à l’AFAS Stadion d’Alkmaar le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 12:45 AFAS Stadion

Comment acheter des billets pour AZ Alkmaar - Sturm Graz en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre AZ Alkmaar et Sturm Graz :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter directement sur les sites officiels ou aux guichets d’AZ Alkmaar ou de Sturm Graz est le moyen principal et le plus fiable d’obtenir des places au tarif normal.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les quotas officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour AZ Alkmaar - Sturm Graz en Ligue Europa ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Europa entre AZ Alkmaar et Sturm Graz :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Leur prix se situe généralement entre environ 25 € et 60 € .

Leur prix se situe généralement entre environ . Secteur visiteurs : Leur prix est généralement d’environ 35 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets des clubs sont vendus, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Places en tribune supérieure ou places classiques : Les premiers prix se situent aux alentours de 90 € à 115 € .

Les premiers prix se situent aux alentours de . Places premium : Les prix peuvent grimper jusqu’à 680 € ou plus.

AZ Alkmaar - Sturm Graz en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’AZ Alkmaar et de Sturm Graz

AZ Alkmaar compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 4-3 contre le FC Groningen en Eredivisie, après deux défaites consécutives en championnat face à l’Ajax et au FC Twente. Sur la scène européenne, AZ Alkmaar s’est imposé 4-0 sur le terrain d’Ararat Armenia, mais s’est incliné 2-1 à domicile contre la Juventus. Sur ces cinq rencontres, le club a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Sturm Graz n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, avec deux nuls et trois défaites. Son dernier résultat est une défaite 3-4 contre Salzbourg en Bundesliga. Le club s’est également incliné 3-2 face au NK Celje en Ligue Europa. Un nul 1-1 contre Wolfsberger AC et un nul 2-2 contre Ried encadrent une série au cours de laquelle Sturm Graz a marqué onze buts et en a encaissé treize.

AZ Alkmaar - Sturm Graz : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre AZ Alkmaar et Sturm Graz. Il semble que ce sera la première rencontre entre les deux clubs en compétition européenne.