Al Ahli reçoit Shabab Al Ahli à la spectaculaire King Abdullah Sports City de Djeddah pour un match crucial de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et les prix. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe favorite dans les tribunes.

Quand débute Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion d’Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 6 8 déc. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Ahli - Shabab Al Ahli ?

Le meilleur moyen d’obtenir des places est de passer par les billetteries officielles du club et de la compétition, notamment la plateforme Webook. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que des places sont mises en vente avant le match.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page dédiée.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli - Shabab Al Ahli ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters locaux comme de ceux qui font le déplacement. Sur les canaux officiels du club, les billets standard pour ce match débutent à 20 SAR, un prix particulièrement abordable, et atteignent généralement 150 SAR pour les places en tribune basse.

Sur les plateformes de revente comme Grintahub, les billets d’entrée générale commencent aux alentours de 60 SAR. Agir vite est le meilleur moyen d’obtenir les tarifs les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ahli et de Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 face à Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, après une défaite 6-1 contre Al Shabab en Saudi Pro League. Avant ces deux résultats difficiles, le club avait battu Al-Gharafa 2-1 dans la compétition continentale et Al Khaleej 4-1 en championnat. Sur ces cinq rencontres, Al Ahli a marqué huit buts et en a encaissé neuf.

Shabab Al-Ahli Dubai affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Son dernier résultat est une défaite 2-0 face à Sharjah en ADNOC Pro League, après un revers 2-0 contre Al Hilal en Ligue des champions Élite de l’AFC. Avant ces deux défaites consécutives, le club avait remporté trois matches de suite, dont une victoire 2-0 contre Esteghlal et un succès 3-2 face à Al-Ain. Il a marqué neuf buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Al Ahli - Shabab Al-Ahli Dubai FC : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 16 février 2026 en Ligue des champions Élite de l’AFC : Al Ahli s’était imposé 4-3 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées dans cette compétition, Al Ahli compte trois victoires et un nul, tandis que Shabab Al-Ahli Dubai s’est imposé une fois à domicile. Historiquement, Al Ahli a eu l’avantage dans cette rivalité continentale.