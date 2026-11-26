Al Ahli accueille Shabab Al Ahli au spectaculaire King Abdullah Sports City de Djeddah pour un match crucial de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l'AFC.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des places. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

Quand débute le match Al Ahli contre Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l'AFC ?

Les informations officielles concernant la diffusion du match Al Ahli contre Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l'AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l'approche du coup d'envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 6 8 déc. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Ahli contre Shabab Al Ahli ?

Le meilleur moyen d'obtenir des places est de passer par les billetteries officielles du club et de la compétition, notamment la plateforme Webook. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d'abord les canaux officiels, à mesure que des places sont mises en vente avant le match.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour cette rencontre de Ligue des champions Élite de l'AFC sur la page consacrée au match.

Combien coûtent les billets pour Al Ahli contre Shabab Al Ahli ?

Les supporters qui se déplacent, comme ceux de la région, cherchent souvent avant tout le billet le moins cher. Sur les canaux officiels du club, les billets standard pour ce match commencent à un prix très abordable de 20 SAR et coûtent généralement jusqu'à 150 SAR pour une place en tribune basse.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les billets d'entrée standard commencent autour de 60 SAR. Pour profiter des tarifs les plus bas, mieux vaut agir vite, avant que la demande n'augmente à l'approche du match.

Al Ahli contre Shabab Al-Ahli Dubai FC en Ligue des champions Élite de l'AFC : tout savoir

La forme d'Al Ahli et de Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli affiche trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa rencontre la plus récente s'est soldée par un nul 0-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l'AFC, après une défaite 6-1 face à Al Shabab en Saudi Pro League. Avant cette période difficile, Al Ahli avait battu Al-Gharafa 2-1 en compétition continentale et Al Khaleej 4-1 en championnat. Sur ces cinq rencontres, Al Ahli a marqué huit buts et en a encaissé neuf.

Shabab Al-Ahli Dubai affiche trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Sharjah en ADNOC Pro League, après un revers 2-0 face à Al Hilal en Ligue des champions Élite de l'AFC. Avant ces deux défaites consécutives, le club avait remporté trois matchs de suite, dont une victoire 2-0 contre Esteghlal et un succès 3-2 face à Al-Ain. Il a marqué neuf buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Al Ahli contre Shabab Al-Ahli Dubai FC : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 16 février 2026 en Ligue des champions Élite de l'AFC. Al Ahli s'était imposé 4-3 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées dans cette compétition, Al Ahli compte trois victoires, contre un match nul et une victoire à domicile de Shabab Al-Ahli Dubai. Al Ahli a historiquement pris l'ascendant dans cette rivalité continentale.