L’Omonia Nicosie reçoit le Celtic le jeudi 10 décembre 2026 au stade Neo GSP, à Nicosie.

L’Omonia Nicosie et le Celtic ne se sont jamais affrontés en compétition officielle. Cette rencontre de Ligue Europa de l’UEFA sera donc la première entre les deux clubs. Les deux équipes aborderont ce duel inédit avec l’objectif de prendre des points précieux lors de la phase de ligue.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Omonia Nicosie-Celtic, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Omonia Nicosie-Celtic en Ligue Europa ?

Le coup d’envoi d’Omonia Nicosie-Celtic sera donné le jeudi 10 décembre 2026 au stade Neo GSP, à Nicosie.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 12:45 Neo GSP Stadium

Comment acheter des billets pour Omonia Nicosie-Celtic en Ligue Europa ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Europa entre l’Omonia Nicosie et le Celtic :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les billets peuvent être achetés directement sur les plateformes de billetterie et aux guichets officiels de l’Omonia Nicosie et du Celtic. Il s’agit généralement du moyen le plus sûr et le plus direct pour les supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue Europa lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Omonia Nicosie-Celtic en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre l’Omonia Nicosie et le Celtic :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Généralement comprises entre environ 25 € et 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les prix affichés sur les plateformes de revente comme Ticombo varient selon la demande :

Billets les moins chers : Ils commencent généralement autour de 80 € à 85 €

Ils commencent généralement autour de Prix moyens sur le marché : Ils peuvent atteindre 120 € à plus de 200 €.

Omonia Nicosie-Celtic en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Omonia Nicosie et du Celtic

L’Omonia a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois, sans faire de match nul. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre l’Anorthosis en championnat de Chypre, mais il s’était incliné 3-1 face au NEC Nimègue lors de sa précédente sortie en Ligue Europa. Plus tôt dans la saison, Benfica l’avait battu 4-1. L’équipe de Berg a marqué huit buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Le Celtic a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Il a récemment battu Kilmarnock 1-0 en Premiership écossaise et s’est imposé 3-2 contre Besiktas lors de son précédent match de Ligue Europa. Sa seule défaite sur cette série est un revers 2-0 face à Falkirk. Le Celtic a marqué sept buts et en a encaissé cinq au cours de ces cinq rencontres.

Omonia Nicosie-Celtic : les confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible concernant de récentes confrontations entre l’Omonia Nicosie et le Celtic. Des informations historiques supplémentaires seront ajoutées lorsque des données seront disponibles.