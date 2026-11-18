Nice reçoit Lens le samedi 12 décembre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Le RC Lens a pris l’avantage lors de leur dernier affrontement à enjeu, en battant Nice 3-1 au Stade de France en finale de la Coupe de France, en mai 2026. Avant cette désillusion en coupe, leur dernière rencontre de Ligue 1 à l’Allianz Riviera, en mai 2026, s’était soldée par un match nul âprement disputé (1-1), après une victoire 2-0 de Lens à domicile plus tôt dans la saison 2025-2026.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Nice-Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Nice-Lens en Ligue 1 ?

Nice-Lens se joue le samedi 12 décembre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Comment acheter des billets pour Nice-Lens en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Nice et Lens :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle de l’OGC Nice : Acheter directement sur le site officiel de l’OGC Nice ( ogcnice.com ) est la méthode la plus sûre et la plus fiable, surtout si vous cherchez des billets d’entrée générale dans les tribunes réservées aux supporters niçois à l’Allianz Riviera.

Acheter directement sur le site officiel de l’OGC Nice ( ) est la méthode la plus sûre et la plus fiable, surtout si vous cherchez des billets d’entrée générale dans les tribunes réservées aux supporters niçois à l’Allianz Riviera. Billetterie officielle du RC Lens : Si vous soutenez les visiteurs ou cherchez une place dans le secteur réservé aux supporters lensois, le mieux est de consulter le site officiel du RC Lens ( rclens.fr ) pour connaître les places attribuées aux supporters visiteurs et les offres de déplacement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places d’entrée générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Nice-Lens en Ligue 1 ?

Voici les prix estimés des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Nice et Lens :

1. Billetteries officielles des clubs

Derrière les buts et angles supérieurs (Virage Supérieur & Populaire) : de 15 € à 25 €.

de 15 € à 25 €. Derrière les buts et angles inférieurs (Virage Intermédiaire) : de 25 € à 40 €.

de 25 € à 40 €. Tribunes latérales supérieures (Ray Upper & Garibaldi Upper) : de 35 € à 60 €.

de 35 € à 60 €. Tribunes latérales principales et places centrales inférieures (Garibaldi Inférieur & Ray Central) : de 60 € à 110 €.

de 60 € à 110 €. Secteur visiteurs officiel (places attribuées aux supporters du RC Lens) : de 10 € à 15 €.

de 10 € à 15 €. Offres officielles VIP et d’hospitalité premium du club : de 120 € à plus de 300 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places derrière les buts (revente en Virage / Populaire) : de 35 € à 55 €.

de 35 € à 55 €. Places dans les angles et à mi-hauteur (Virage Intermédiaire / secteurs d’angle) : de 45 € à 75 €.

de 45 € à 75 €. Places en tribunes latérales (tribunes Est & Ouest) : de 75 € à 145 €.

de 75 € à 145 €. Places en bas de la tribune principale, près de la ligne médiane (Garibaldi / partie inférieure de la tribune Ouest) : de 130 € à plus de 205 €.

Nice-Lens en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Nice et de Lens

Nice a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, contre Lyon. Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé 0-2 à Angers en Ligue 1. Il a également battu Rennes 5-2 pendant cette série. Sur ces cinq matches, Nice a marqué 11 buts et en a encaissé sept, avec trois victoires consécutives lors de ses plus récentes rencontres de championnat.

Lens a remporté un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu quatre. Son dernier résultat est une défaite 1-2 contre Marseille en Ligue 1. Le club a aussi subi une défaite 1-9 face à Côme en Ligue des champions pendant cette série. Sa seule victoire a été obtenue contre le Paris FC (2-1) en Ligue 1. Lens a marqué huit buts et en a encaissé 15 sur ces cinq matches.

Nice-Lens : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Coupe de France le 22 mai 2026, lorsque Lens s’est imposé 3-1 à domicile. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Nice a gagné deux fois et Lens deux fois, pour un match nul. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1 lors de leur dernière confrontation en Ligue 1 à Nice, en mai 2026.