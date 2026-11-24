Newcastle United reçoit Sunderland le dimanche 6 décembre 2026 à St James' Park, à Newcastle upon Tyne.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, le 22 mars 2026, Sunderland s’est imposé 2-1 au terme d’un match spectaculaire à St James' Park. Ce résultat a confirmé la récente domination de Sunderland dans ce derby, après sa courte victoire 1-0 contre Newcastle plus tôt lors de la saison 2025-2026.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Newcastle United-Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Newcastle United-Sunderland en Premier League ?

Le coup d’envoi de Newcastle United-Sunderland sera donné le dimanche 6 décembre 2026 à St James' Park, à Newcastle upon Tyne.

Premier League - Journée 14 6 déc. 2026 - 09:00 St James' Park

Comment acheter des billets pour Newcastle United-Sunderland en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Leeds United et Ipswich Town, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles : Les billets sont principalement distribués sur la billetterie officielle de Newcastle United pour les supporters à domicile et par les canaux officiels de Sunderland AFC pour les supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs sont vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Newcastle United-Sunderland en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Newcastle United et Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Les prix se situent généralement entre 45 et 85 £ environ.

Les prix se situent généralement entre environ. Offres hospitalité officielles : Les prix commencent généralement à 200 £ et peuvent dépasser 400 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les prix sur des plateformes de revente telles que StubHub varient selon la demande :

Places classiques : Les prix commencent généralement entre 150 et 280 £ environ.

Les prix commencent généralement entre environ. Places en tribune latérale ou supérieure : Les prix se situent généralement entre 325 et 545 £.

Newcastle United-Sunderland en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Newcastle United et de Sunderland

Newcastle compte une victoire, aucun nul et quatre défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-1 à domicile contre Everton en Premier League, après un revers 3-1 face au même adversaire en Carabao Cup. Son seul résultat positif sur cette période est une victoire 0-2 sur le terrain de Crystal Palace. En cinq matches, Newcastle n’a marqué que quatre buts et en a encaissé sept. Ses défaites consécutives témoignent de ses difficultés à trouver de la régularité, en attaque comme en défense.

Sunderland compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-2 contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa, après un revers 3-1 sur le terrain de Coventry City en Premier League. Sa seule victoire sur cette période est un succès 3-2 contre Brentford en Carabao Cup. Sunderland a marqué six buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres. Son nul 0-0 contre Leeds United est son seul match sans but encaissé.

Newcastle United-Sunderland : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Premier League le 22 mars 2026, lorsque Sunderland s’est imposé 1-2 à St James' Park. Avant cela, Sunderland avait battu Newcastle 1-0 à domicile en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Sunderland présente le meilleur bilan récent avec deux victoires contre une pour Newcastle et un match nul. Cette série comprend toutefois une victoire 0-3 de Newcastle lors d’un match de FA Cup en janvier 2024.