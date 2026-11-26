Neom SC reçoit Al-Taawoun le jeudi 26 novembre 2026 au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul spectaculaire (2-2) au King Khalid Sport City Stadium. Al-Taawoun est revenu au score en fin de rencontre grâce à l'égalisation tardive de Mohammed Al Kuwaykibi, permettant aux deux équipes de se partager les points.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Neom SC - Al-Taawoun, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match Neom SC - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Neom SC - Al-Taawoun se jouera le jeudi 26 novembre 2026 au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk.

Saudi Pro League - Journée 15 12 déc. 2026 - 07:40 King Khalid Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Neom SC - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

D'après les informations de billetterie concernant cette rencontre, voici les possibilités pour acheter des billets pour Neom SC - Al-Taawoun :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : les billets sont principalement distribués sur les plateformes de billetterie officielles ou aux guichets de Neom SC, le club qui reçoit.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Neom SC - Al-Taawoun en Saudi Pro League ?

Voici les tarifs des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Neom SC et Al-Taawoun :

1. Canaux officiels du club

Places standard : de 30 à 100 SAR.

de 30 à 100 SAR. Places premium et en bord de terrain : de 250 à 600 SAR.

de 250 à 600 SAR. Formules VIP et hospitalité : à partir de 1 200 SAR.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente, tribune derrière le but, niveau supérieur : environ 1 800 à 2 400 SAR ou plus .

environ . Revente, tribune derrière le but, niveau inférieur : environ 2 300 à 2 800 SAR ou plus .

environ . Revente, tribune latérale et places premium : à partir de 3 000 SAR.

Neom SC - Al-Taawoun en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Neom SC et d'Al-Taawoun

Neom SC compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 2-0 à domicile contre Abha en Saudi Pro League, mettant fin à une série de deux défaites consécutives. Auparavant, Neom SC s'était incliné 1-0 face à Al Nassr puis 1-0 contre Al-Ettifaq, même si sa victoire 4-2 sur Al Fateh en septembre a montré son potentiel offensif lorsque tout lui réussit. L'équipe de Galtier a montré qu'elle pouvait marquer beaucoup de buts, mais elle a manqué de régularité en défense.

Le bilan des cinq derniers matches d'Al-Taawoun est plus sombre. Le club compte une victoire, un nul et trois défaites, avec sept buts encaissés. Sa dernière rencontre s'est terminée par une défaite 2-1 contre Al Riyadh, après un revers 1-0 face à Al Qadsiah la semaine précédente. Seule éclaircie : une victoire 2-1 contre Al-Rayyan en Ligue des champions 2 de l'AFC, qui n'a guère consolé l'équipe au vu de ses difficultés en championnat. L'équipe de Rasovic n'a marqué que cinq buts lors de ces cinq matches et n'a toujours pas trouvé la stabilité défensive nécessaire pour enrayer sa mauvaise série.

Neom SC - Al-Taawoun : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs s'est achevée sur un nul 2-2 au King Khalid Sport City Stadium en mars 2026, un résultat qui montre à quel point cette affiche peut être disputée malgré l'écart actuel entre les équipes. Auparavant, elles s'étaient quittées sur un nul 1-1 sur le terrain d'Al-Taawoun en novembre 2025. Lors des deux dernières confrontations répertoriées, aucune des deux équipes ne s'est imposée et les quatre buts ont été répartis à parts égales.