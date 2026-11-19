Manchester City reçoit Chelsea le dimanche 13 décembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Manchester City s’est largement imposé 3-0 face à Chelsea à Stamford Bridge en avril 2026, dans les dernières semaines de la saison de Premier League. Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en mai 2026, lors de la finale de la FA Cup, remportée de justesse 1-0 par Manchester City.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City-Chelsea, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Manchester City-Chelsea en Premier League ?

Le coup d’envoi de Manchester City-Chelsea sera donné le dimanche 13 décembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Comment acheter des billets pour Manchester City-Chelsea en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Chelsea, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle de Manchester City : Les billets pour les matches à domicile, à l’Etihad Stadium, sont d’abord proposés aux membres Cityzens Matchday/Junior par tirage au sort ou pendant des périodes de réservation définies. Il faut généralement adhérer officiellement au club pour accéder à la file d’attente de la billetterie lors des rencontres très demandées.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les quotas de vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Manchester City-Chelsea en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Chelsea :

1. Canaux officiels du club

Billets adultes standard : Généralement entre environ 45 £ et 75 £ ou plus .

Généralement entre environ . Offres d’hospitalité officielles pour le match : À partir d’environ 150 £ à 250 £ ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les canaux officiels du club, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Premiers prix à la revente : Généralement autour de 73 £ à 75 £ .

Généralement autour de . Prix moyens habituels sur le marché : Souvent entre 250 £ et 600 £ ou plus .

Souvent entre . Revente de billets VIP et d’offres d’hospitalité : Souvent à partir de 127 £.

Manchester City-Chelsea en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Chelsea

Manchester City a remporté un de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois, avec un match nul en Carabao Cup. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-1 contre Nottingham Forest en Premier League. City s’est également incliné face à Aston Villa et Brighton en championnat durant cette période. Le club a gagné 3-2 sur le terrain du RB Leipzig en Ligue des champions, montrant qu’il peut encore rivaliser au plus haut niveau européen. Il a encaissé au moins un but lors de quatre de ses cinq derniers matches, une fragilité défensive qui inquiétera Maresca avant cette rencontre.

Chelsea a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa dernière rencontre de Premier League s’est terminée par une défaite 1-0 à Sunderland, même si le club avait auparavant battu Manchester United 2-0 à Stamford Bridge. Chelsea a été éliminé de la Carabao Cup après un match nul 1-1 face à Liverpool et s’est incliné 2-0 contre Tottenham en championnat. Le club a marqué quatre buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq matches.

Manchester City-Chelsea : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsque Manchester City a battu Chelsea 1-0 en FA Cup. Auparavant, City s’était imposé 3-0 à Stamford Bridge en Premier League, en avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Manchester City compte trois victoires, ainsi qu’un match nul et une victoire de City à Stamford Bridge. Chelsea n’a pas encore battu son adversaire au cours de cette série récente. City n’a encaissé que deux buts lors de ces cinq rencontres et en a marqué neuf.