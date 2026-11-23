Manchester City reçoit Bradford City le mardi 15 Desember 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Ce quart de finale de Carabao Cup à l’Etihad Stadium marquera leur première confrontation officielle depuis plus de 24 ans. Il opposera une puissance de Premier League à une équipe ambitieuse de League One qui a déjà créé la surprise. Les deux clubs s’étaient affrontés pour la dernière fois en compétition lors de la saison 2001–02 de First Division. Manchester City avait remporté les deux rencontres de championnat, 3-1 à domicile et 2-0 à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester City - Bradford City, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match Manchester City - Bradford City en Carabao Cup ?

Manchester City - Bradford City se disputera à l’Etihad Stadium, à Manchester, le mardi 15 Desember 2026.

Comment acheter des billets pour Manchester City - Bradford City en Carabao Cup ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Carabao Cup entre Manchester City et Bradford City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets officiels réservés aux supporters de Manchester City : Les billets sont disponibles sur la billetterie officielle de Manchester City. Selon les disponibilités, ils ont été mis en vente auprès du grand public ou de certaines catégories de membres du club, comme les membres Matchday, Premium ou Junior.

Les billets sont disponibles sur la billetterie officielle de Manchester City. Selon les disponibilités, ils ont été mis en vente auprès du grand public ou de certaines catégories de membres du club, comme les membres Matchday, Premium ou Junior. Billets officiels réservés aux supporters de Bradford City à l’extérieur : Ces billets sont vendus directement par la billetterie de Bradford City selon un système de points de fidélité à plusieurs niveaux pour ses supporters. La vente s’ouvre progressivement, des détenteurs du plus grand nombre de points aux abonnés, puis à l’ensemble des supporters souhaitant se déplacer.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels des clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Manchester City - Bradford City en Carabao Cup ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Carabao Cup entre Manchester City et Bradford City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes au tarif normal : Entre 17,50 £ et 20 £.

Entre Tarifs réduits (plus de 65 ans et jeunes adultes de 18 à 21 ans) : Entre 12,50 £ et 15 £ .

Entre . Billets jeunes (moins de 18 ans) : Un tarif unique fortement réduit de 5 £ dans les tribunes classiques.

Un tarif unique fortement réduit de dans les tribunes classiques. Offres Premium et hospitalités du club : À partir d’environ 27,50 £ pour les membres, et jusqu’à environ 200 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Prix de revente de départ ou minimum : Généralement autour de 19 £ à 23 £.

Généralement autour de Prix moyens sur le marché : Généralement entre 25 £ et plus de 75 £.

Manchester City - Bradford City en Carabao Cup : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Bradford City

Manchester City aborde ce match avec une victoire, trois défaites et un nul lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, le nul ayant été obtenu en Carabao Cup. Son dernier résultat est une défaite 3-1 contre Nottingham Forest en Premier League, qui prolonge une série difficile sur la scène nationale. City a également obtenu un bon résultat à l’extérieur en battant le RB Leipzig 3-2 en Ligue des champions. Le club a encaissé au moins un but lors de quatre de ses cinq derniers matches, inscrivant sept buts et en concédant huit sur cette période.

Sur ses cinq derniers matches, Bradford City compte deux victoires, un nul et une défaite en rencontres officielles, auxquels s’ajoute une victoire en EFL Trophy. Son dernier résultat est une victoire 7-0 contre Marine en FA Cup. Le club a également battu Peterborough United 2-0 en Carabao Cup. Sa seule défaite sur cette période est un revers 3-0 contre Huddersfield Town en League One. Bradford a inscrit 13 buts et en a encaissé trois lors de ses cinq derniers matches.

Manchester City - Bradford City : Les dernières confrontations

La dernière rencontre répertoriée entre les deux clubs remonte à mars 2002, lorsque Manchester City s’était imposé 2-0 sur le terrain de Bradford City en Championship. Auparavant, City avait battu Bradford 3-1 à domicile en décembre 2001, également en Championship. Sur les quatre confrontations répertoriées, Manchester City compte trois victoires et un nul, un 2-2 obtenu sur le terrain de Bradford en Premier League en mars 2001.