Une place en demi-finales de la Carabao Cup, prévues en janvier, sera en jeu lorsque Liverpool recevra Bournemouth à Anfield, le mercredi 16 décembre. Ce quart de finale s'annonce marquant et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd'hui.

Liverpool a remporté sa 10e Coupe de la Ligue en 2024, prenant seul la tête du classement des clubs les plus titrés de la compétition. Bournemouth, de son côté, n'a jamais dépassé les quarts de finale de l'une ou l'autre des deux principales coupes nationales anglaises.

Le départ d'Andoni Iraola de Bournemouth pour prendre les rênes de Liverpool cet été ajoute encore du piquant à cette rencontre. Sous les projecteurs d'Anfield, l'ambiance promet d'être électrique.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations sur les billets pour Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup : où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mercredi 16 décembre Carabao Cup : Liverpool-Bournemouth (20 h GMT) Billets Anfield (Liverpool) Dimanche 30 mai Premier League : Liverpool-Bournemouth (horaire à confirmer) Billets Anfield (Liverpool)

Comment acheter des billets pour Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup

Les billets officiels pour le quart de finale de Carabao Cup entre Liverpool et Bournemouth à Anfield peuvent être achetés directement auprès des deux clubs. Les offres officielles d'hospitalité sont disponibles dès maintenant.

Les billets sont strictement répartis entre les tribunes des supporters à domicile et celles des visiteurs :

Supporters de Liverpool : Les billets sont disponibles en ligne sur la billetterie officielle du Liverpool FC. Vous aurez besoin d'un appareil mobile pour les synchroniser avec votre portefeuille numérique.

: Les billets sont disponibles en ligne sur la billetterie officielle du Liverpool FC. Vous aurez besoin d'un appareil mobile pour les synchroniser avec votre portefeuille numérique. Supporters de Bournemouth : Les billets du secteur visiteurs sont attribués directement à Bournemouth et doivent être achetés sur la billetterie officielle du club.

Les billets officiels destinés au grand public pour les tribunes de Liverpool sont mis en vente par étapes, selon l'adhésion au club et les matches précédemment suivis (crédits de fidélité) :

Ventes prioritaires : Les inscriptions pour les personnes disposant de crédits acquis lors de précédents matches de Carabao Cup ouvrent généralement quelques semaines avant la rencontre.

: Les inscriptions pour les personnes disposant de crédits acquis lors de précédents matches de Carabao Cup ouvrent généralement quelques semaines avant la rencontre. Vente aux membres : La vente principale destinée aux membres All Red disposant des crédits requis pour les matches à domicile commence le 10 novembre.

: La vente principale destinée aux membres All Red disposant des crédits requis pour les matches à domicile commence le 10 novembre. Tirages au sort locaux et généraux : S'il reste des billets après les ventes prioritaires, les tirages au sort pour les membres locaux et les ventes générales ont généralement lieu une à deux semaines avant le match, début décembre.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup sur le marché de la revente. StubHub est l'une des principales plateformes pour trouver des places par d'autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters à la recherche de billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Liverpool-Bournemouth en Carabao Cup ?

Les billets officiels pour les matches de coupe nationale de Liverpool à Anfield coûtent généralement entre 10 et 40 £, selon la catégorie, la tribune et les éventuels tarifs réduits.

Voici le détail des prix selon les catégories de billets et les emplacements :

Catégorie de billet / Emplacement Fourchette de prix Caractéristiques et prestations incluses Tribunes derrière les buts, niveaux supérieur et inférieur 10 à 30 £ Places derrière les buts : l'ambiance réputée du Kop ou une excellente vue depuis le niveau supérieur de la tribune Anfield Road, récemment agrandie. Tribunes latérales 30 à 40 £ Vue privilégiée sur le terrain depuis les côtés : les rangées inférieures sont plus proches des bancs, tandis que les niveaux supérieurs offrent une vue d'ensemble du jeu. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalité) À partir de 125 £ Premier niveau de la partie supérieure de la tribune Anfield Road. Comprend des sièges rembourrés, de la restauration de rue offerte, une boisson à la mi-temps et des apparitions de légendes du LFC. Anfield Beat Lounge (hospitalité) À partir de 180 £ Places premium dans le bloc L15 de la tribune principale. Comprend l'accès à un salon exclusif et une boisson offerte à la mi-temps. Salons premium À partir de 245 £ Prestations de luxe le jour du match, avec repas haut de gamme en plusieurs services, boissons et places de choix au centre d'une tribune latérale.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Liverpool-Bournemouth : bilan des confrontations

Liverpool domine le bilan des confrontations avec Bournemouth, avec 21 victoires en 27 matches officiels entre les deux équipes. Bournemouth ne s'est imposé que 3 fois et les 3 autres rencontres se sont terminées par un nul.

Lors de leur dernière confrontation, Liverpool s'est imposé 1-0 en championnat au Vitality Stadium, en septembre 2026. Alexander Isak a inscrit le seul but du match à la 57e minute sur une passe de Cody Gakpo.

Records et faits marquants