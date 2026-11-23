Liverpool reçoit l'AFC Bournemouth le mercredi 16 Desember 2026 à Anfield, à Liverpool.

Leur dernière confrontation a eu lieu le 20 septembre 2026 en Premier League. Liverpool s'était imposé de justesse à l'extérieur, 1-0 au Vitality Stadium, grâce à un but d'Alexander Isak. L'AFC Bournemouth avait toutefois signé un succès mémorable et riche en buts face à Liverpool en janvier 2026, au terme d'un match remporté 3-2.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Liverpool contre l'AFC Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Liverpool - AFC Bournemouth en Carabao Cup ?

Liverpool affronte l'AFC Bournemouth à Anfield, à Liverpool, le mercredi 16 Desember 2026.

Comment acheter des billets pour Liverpool - AFC Bournemouth en Carabao Cup ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Carabao Cup entre Liverpool et l'AFC Bournemouth :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Liverpool FC (supporters de l'équipe à domicile) : Les supporters titulaires d'une adhésion officielle à LFC ou d'un abonnement peuvent accéder à la billetterie officielle du club. Pour les matches de coupes nationales, les ventes se déroulent généralement par étapes, selon le nombre de matches précédents donnant droit à une priorité d'achat : elles commencent par les titulaires prioritaires, puis s'ouvrent aux autres membres et aux tirages au sort locaux, comme celui réservé aux résidents dont le code postal commence par L.

Les supporters titulaires d'une adhésion officielle à LFC ou d'un abonnement peuvent accéder à la billetterie officielle du club. Pour les matches de coupes nationales, les ventes se déroulent généralement par étapes, selon le nombre de matches précédents donnant droit à une priorité d'achat : elles commencent par les titulaires prioritaires, puis s'ouvrent aux autres membres et aux tirages au sort locaux, comme celui réservé aux résidents dont le code postal commence par L. Billetterie officielle de l'AFC Bournemouth (supporters visiteurs) : Les supporters de Bournemouth doivent acheter leurs billets pour le parcage visiteurs directement auprès des canaux officiels de billetterie de l'AFC Bournemouth. Un certain nombre de points de fidélité auprès du club ou une adhésion au programme réservé aux déplacements est généralement nécessaire.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Serie A lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Liverpool - AFC Bournemouth en Carabao Cup ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Carabao Cup entre Liverpool et l'AFC Bournemouth :

1. Canaux officiels des clubs

Adultes : 30 à 47 £.

30 à 47 £. Plus de 65 ans : 25,25 à 35,25 £.

25,25 à 35,25 £. Jeunes adultes : 16,75 à 23,50 £.

16,75 à 23,50 £. Enfants : 5 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Places classiques (prix de départ) : 71 à 85 £.

71 à 85 £. Tribunes ordinaires des supporters locaux (derrière les buts et sur les côtés) : 80 à 120 £.

80 à 120 £. Offres hospitalité et VIP : À partir de 99 à 149 £.

À partir de 99 à 149 £. Prix moyen du marché : Environ 595 £.

Liverpool - AFC Bournemouth en Carabao Cup : Tout ce qu'il faut savoir

La forme de Liverpool et de l'AFC Bournemouth

Liverpool affiche un bilan de trois victoires, aucun nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre Crystal Palace en Premier League. Durant cette période, Liverpool a également battu Brighton 2-0 et Chelsea 1-1 en Carabao Cup. Ses deux défaites ont été concédées face à Fenerbahce en Ligue des champions et à Arsenal en Premier League. Sur ces cinq rencontres, Liverpool a inscrit sept buts et en a encaissé cinq.

Bournemouth est dans une forme remarquable, avec cinq victoires en cinq matches, sans nul ni défaite. Sa dernière rencontre s'est soldée par une victoire 2-1 contre Ipswich Town en Premier League, après un succès 3-1 sur le terrain du Sparta Prague en Ligue Europa. Bournemouth a également battu Manchester United 3-0 en Premier League et Aston Villa 3-0 en Carabao Cup durant cette série. L'équipe a marqué 11 buts et n'en a encaissé qu'un sur ces cinq matches.

Liverpool - AFC Bournemouth : Les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre ces deux équipes a eu lieu en Premier League le 20 septembre 2026, lorsque Liverpool s'est imposé 1-0 au Vitality Stadium. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Liverpool a remporté trois victoires contre une pour Bournemouth, une autre victoire de Liverpool figurant également au bilan. Liverpool a marqué 10 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq matches.