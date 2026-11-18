Lincoln Red Imps FC reçoit le FC Midtjylland le jeudi 10 décembre 2026 à l’Europa Sports Park, à Gibraltar.

Lors de leur confrontation de juillet 2015 à Herning, le FC Midtjylland avait remporté le match aller sur le score serré de 1-0. Le club danois s’était ensuite imposé 2-0 au retour, sur le terrain de Lincoln une semaine plus tard, pour remporter la double confrontation.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland en Ligue Conférence ?

Le coup d’envoi de Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland sera donné à l’Europa Sports Park, à Gibraltar, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Europa Sports Park

Comment acheter des billets pour Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland en Ligue Conférence ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Lincoln Red Imps FC et le FC Midtjylland :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur les plateformes de billetterie officielles du club hôte, Lincoln Red Imps FC, ou consulter ses annonces officielles concernant la vente de billets pour le match à l’Europa Sports Park, à Gibraltar.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en catégorie générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland en Ligue Conférence ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Lincoln Red Imps FC et le FC Midtjylland :

1. Canaux officiels du club

Catégorie générale / places standard : Généralement entre environ 20 et 35 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Catégorie générale / places standard : Prix de départ d’environ 45 à 60 €.

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lincoln Red Imps FC et du FC Midtjylland

Lincoln Red Imps FC a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite a été concédée face au FC Twente en Ligue Conférence (4-1). Le club a bien réagi en battant Hajduk Split 1-0 en Ligue Conférence, avant d’écraser College 1975 6-0 en National League. Sur ces cinq matchs, il a marqué 15 buts et en a encaissé cinq, un bilan qui témoigne à la fois de son efficacité offensive et de sa solidité défensive à domicile.

Le FC Midtjylland a remporté trois de ses cinq derniers matchs, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 face à Soenderjyske en Superleague, tandis que sa forme en Ligue Conférence a été sérieusement entamée par une défaite 6-1 contre l’Ajax. Il s’est toutefois imposé 3-2 sur le terrain du FC Nordsjaelland et 2-1 face à OB en DBU Pokalen, montrant qu’il peut obtenir des résultats sur la scène nationale. Sur ces cinq matchs, Midtjylland a marqué 11 buts et en a encaissé 13.

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland : Les précédentes confrontations

Les deux clubs se sont déjà affrontés deux fois, lors des qualifications pour la Ligue des champions 2015. Le FC Midtjylland a remporté le match aller 1-0 à Herning le 14 juillet 2015, puis le retour 2-0 sur le terrain de Lincoln le 21 juillet 2015. Midtjylland affiche donc un bilan parfait face à Lincoln, avec deux victoires et aucun but encaissé.