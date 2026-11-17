Le LASK reçoit Fenerbahce le mercredi 9 décembre 2026 à la Raiffeisen Arena de Linz.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors d’un match amical de présaison, le 14 juillet 2026, remporté de justesse par Fenerbahçe (2-1). Avant cette journée de la phase de ligue à la Raiffeisen Arena, le LASK a montré sa capacité à s’imposer sur la scène continentale, notamment grâce à une impressionnante victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour LASK-Fenerbahce, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de LASK-Fenerbahce en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de LASK-Fenerbahce sera donné à la Raiffeisen Arena de Linz le mercredi 9 décembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 6 9 déc. 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Comment acheter des billets pour LASK-Fenerbahce en Ligue des champions ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le LASK et Fenerbahce :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels du LASK : Les billets en vente prioritaire et générale pour les places dans les tribunes réservées aux supporters locaux à la Raiffeisen Arena sont principalement disponibles sur la billetterie officielle du LASK.

Les billets en vente prioritaire et générale pour les places dans les tribunes réservées aux supporters locaux à la Raiffeisen Arena sont principalement disponibles sur la billetterie officielle du LASK. Canaux officiels de Fenerbahçe : Les supporters visiteurs souhaitant assister au match dans la tribune qui leur est réservée achètent généralement les billets attribués à Fenerbahçe par l’intermédiaire de sa billetterie officielle et de ses canaux réservés aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour LASK-Fenerbahce en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le LASK et Fenerbahce :

1. Canaux officiels des clubs

Entrée générale / catégories standard : Les prix commencent généralement autour de 40 à 75 € .

Les prix commencent généralement autour de . Catégories supérieures / centrales : Les prix se situent généralement entre 90 et 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes basses / places debout : Les prix commencent autour de 195 à 240 € .

Les prix commencent autour de . Tribunes latérales / blocs premium : Les prix se situent généralement entre 350 et 710 € .

Les prix se situent généralement entre . VIP / hospitalités et blocs très demandés : Les prix vont de 780 € à plus de 1 130 €.

LASK-Fenerbahce en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du LASK et de Fenerbahce

Le LASK est en excellente forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-4 à l’extérieur contre Ried en Bundesliga. Au cours de cette série, il a également battu le Slovan Bratislava 4-0 en Ligue des champions. Sa seule défaite a été concédée face à Salzbourg, sur le score de 3-1 en Bundesliga. Sur ces cinq matchs, le LASK a marqué 14 buts et en a encaissé huit, des chiffres qui témoignent d’une équipe portée vers l’attaque et capable de produire des rencontres riches en buts.

Fenerbahce compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 sur le terrain de Corum FK en Super Lig, après un succès notable 3-2 contre Liverpool en Ligue des champions. Le club a toutefois perdu contre Goztepe et Galatasaray en Super Lig durant cette période. Sur ces cinq matchs, Fenerbahce a marqué 13 buts et en a encaissé sept.

LASK-Fenerbahce : Les confrontations récentes

La seule confrontation recensée entre le LASK et Fenerbahce est un match amical de présaison disputé le 14 juillet 2026, remporté 2-1 par Fenerbahce. Avec un seul match dans les données disponibles, il est impossible de dégager une tendance dans leurs confrontations directes. Cette rencontre de Ligue des champions sera donc, de fait, le premier affrontement officiel entre les deux clubs.