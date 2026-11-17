Le Jagiellonia Bialystok reçoit Crystal Palace le jeudi 10 décembre 2026 au Stadion Miejski de Białystok.

Le Jagiellonia aborde cette phase de la compétition en faisant preuve de solidité à domicile, fort d’une récente série de victoires en championnat et en coupe. Crystal Palace se présente pour ce rendez-vous européen avec un calendrier chargé et l’objectif de prendre des points cruciaux à l’extérieur au classement de la phase de ligue.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se joue Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace en Ligue Europa ?

Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace se joue au Stadion Miejski de Białystok le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 12:45 Stadion Miejski, Bialystok

Comment acheter des billets pour Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre le Jagiellonia Bialystok et Crystal Palace :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter ses billets directement sur les plateformes officielles ou aux guichets du Jagiellonia Bialystok ou de Crystal Palace est le moyen principal et le plus sûr pour les supporters d’obtenir des places.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les contingents officiels sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre le Jagiellonia Bialystok et Crystal Palace :

1. Canaux officiels des clubs

Tribune inférieure ou places ordinaires : Les prix commencent généralement autour de 20 à 40 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus officiellement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Billets les moins chers : À partir d’environ 50 à 65 € .

À partir d’environ . Prix moyens du marché : Autour de 95 à 110 €

Autour de Secteurs premium et places centrales en tribune latérale : De 150 à 250 € et plus.

Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Jagiellonia Bialystok et de Crystal Palace

Le Jagiellonia Bialystok compte quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le GKS Katowice en Ekstraklasa. Il a également largement battu Lechia Gdansk 6-0 en FA Cup. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face au Levski Sofia en Ligue Europa. En cinq rencontres, le Jagiellonia a inscrit neuf buts et en a encaissé deux, signe d’une solide assise défensive à domicile.

Crystal Palace compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-1 face à Liverpool en Premier League, à Selhurst Park. Le club a également perdu 2-0 contre Newcastle United et 2-0 contre Tottenham Hotspur. Son unique victoire sur cette série a été obtenue sur le terrain de Fulham en Carabao Cup. Palace a encaissé sept buts et en a marqué cinq lors de ces cinq matchs.

Jagiellonia Bialystok - Crystal Palace : historique récent des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations directes entre le Jagiellonia Bialystok et Crystal Palace n’est disponible pour les cinq dernières rencontres répertoriées.