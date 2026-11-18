Iberia 1999 reçoit le FK Crvena Zvezda le jeudi 10 décembre 2026 au stade Mikheil Meskhi, à Tbilissi.

Cette rencontre de Ligue Conférence sera le tout premier affrontement officiel entre Iberia 1999 et le FK Crvena Zvezda. Au stade Mikheil Meskhi de Tbilissi, Iberia 1999 bénéficiera du soutien de ses supporters et de sa connaissance des conditions de jeu sur la pelouse, deux atouts cruciaux face à un adversaire redoutable.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Iberia 1999 - FK Crvena Zvezda, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Iberia 1999 - FK Crvena Zvezda en Ligue Conférence ?

Le coup d’envoi d’Iberia 1999 - FK Crvena Zvezda sera donné le jeudi 10 décembre 2026 au stade Mikheil Meskhi, à Tbilissi.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

Comment acheter des billets pour Iberia 1999 - FK Crvena Zvezda en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Iberia 1999 et le FK Crvena Zvezda :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter vos billets directement par les canaux de billetterie officiels du club hôte, Iberia 1999.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Iberia 1999 - FK Crvena Zvezda en Ligue Conférence ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Iberia 1999 et le FK Crvena Zvezda :

1. Canaux officiels du club

Places standard : Généralement entre 10 et 30 € .

Généralement entre . Formules VIP / hospitalité : Entre 80 et plus de 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard en revente : Les prix commencent autour de 20 à 55 € .

Les prix commencent autour de . Places premium / VIP en revente : Les prix vont de 100 à plus de 250 €.

Iberia 1999 - FK Crvena Zvezda en Ligue Conférence : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Iberia 1999 et du FK Crvena Zvezda

Iberia 1999 aborde ce match avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le FC Gagra en Erovnuli Liga, le 9 novembre. En Ligue Conférence, le club a fait match nul 1-1 contre Mjällby avant de s’incliner 2-1 face au FC Copenhague. Sur ces cinq matchs, Iberia 1999 a marqué cinq buts et en a encaissé cinq.

Le FK Crvena Zvezda arrive à Tbilissi avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 sur le terrain de Vojvodina, en SuperLiga serbe, le 8 novembre. En Ligue Conférence, le club a battu Inter Club d'Escaldes 2-1 et fait match nul 2-2 contre le FC Copenhague. Le FK Crvena Zvezda a marqué dix buts et en a encaissé quatre au cours de cette série de cinq matchs.

Iberia 1999 - FK Crvena Zvezda : historique des confrontations

Aucune rencontre précédente entre Iberia 1999 et le FK Crvena Zvezda ne figure dans les données disponibles. Ce match de Ligue Conférence sera la première confrontation documentée entre les deux clubs.