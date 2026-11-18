Heart of Midlothian reçoit Borac Banja Luka le jeudi 10 décembre 2026 à Tynecastle Park, à Édimbourg.

Aucune confrontation précédente entre Heart of Midlothian et Borac Banja Luka n’est recensée en compétition européenne. Ce match sera donc une première entre les deux clubs. Heart of Midlothian l’aborde après une série de résultats irréguliers, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Heart of Midlothian - Borac Banja Luka, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Heart of Midlothian - Borac Banja Luka en Ligue Conférence ?

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka se joue le jeudi 10 décembre 2026 à Tynecastle Park, à Édimbourg.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 15:00 Tynecastle Park

Comment acheter des billets pour Heart of Midlothian - Borac Banja Luka en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Heart of Midlothian et Borac Banja Luka :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter vos billets directement auprès de la billetterie officielle, par les canaux de Heart of Midlothian. C’est le principal moyen, et le plus fiable, d’obtenir des billets au prix initial lorsqu’ils sont disponibles.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Heart of Midlothian - Borac Banja Luka en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Heart of Midlothian et Borac Banja Luka :

1. Canaux officiels du club

Billets adultes au tarif standard : Environ 30 à 55 €.

Environ Billets à tarif réduit (seniors / jeunes adultes / juniors) : Environ 15 à 35 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places en admission générale : Les prix commencent généralement autour de 45 à 70 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places premium / en tribune latérale : Les prix peuvent aller de 90 à plus de 150 €.

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Heart of Midlothian et de Borac Banja Luka

Heart of Midlothian aborde ce match avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, pour un nul et trois défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une lourde défaite 5-2 contre Falkirk en Premiership. Le club s’était également incliné 3-1 face à Thun lors de son précédent match de Ligue Conférence. Sur ces cinq rencontres, Heart of Midlothian a marqué huit buts et en a encaissé douze, un bilan qui témoigne de l’irrégularité de ses récentes prestations.

Le bilan récent de Borac Banja Luka est plus contrasté, mais légèrement plus encourageant : trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est conclue par une nette victoire 4-1 contre Radnik Bijeljina en Premier League, même si le club avait été battu 2-0 par Mjaellby en Ligue Conférence la semaine précédente. Borac Banja Luka a marqué huit buts et en a encaissé trois lors de ses cinq dernières sorties.

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka : Historique des confrontations

Aucune rencontre précédente entre Heart of Midlothian et Borac Banja Luka n’est recensée dans les données disponibles. Ce match sera le premier entre les deux clubs.