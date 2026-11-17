Hapoel Beer Sheva reçoit la Juventus le jeudi 10 décembre 2026 au Stadionul Rapid-Giulesti, à Bucarest.

Ce match de Ligue Europa de l’UEFA marque la toute première confrontation en compétition entre Hapoel Beer Sheva et la Juventus. Alors que la 6e journée aura d’importantes conséquences sur la qualification et le classement, les deux clubs devront répondre à des enjeux distincts à l’approche de la fin de la phase de ligue.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Hapoel Beer Sheva - Juventus, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Hapoel Beer Sheva - Juventus en Ligue Europa ?

Hapoel Beer Sheva - Juventus aura lieu au Stadionul Rapid-Giulesti, à Bucarest, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 12:45 Stadionul Rapid-Giulesti

Comment acheter des billets pour Hapoel Beer Sheva - Juventus en Ligue Europa ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Europa entre Hapoel Beer Sheva et la Juventus :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Acheter directement sur les portails de billetterie officiels de Hapoel Beer Sheva ou de la Juventus est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial et issus des quotas officiels.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés officiellement par les clubs sont vendus, des billets d’entrée générale sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Hapoel Beer Sheva - Juventus en Ligue Europa ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Europa entre Hapoel Beer Sheva et la Juventus :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard en tribune latérale : À partir d’environ 52 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Billets les moins chers : Généralement à partir d’environ 140 à 215 €.

Hapoel Beer Sheva - Juventus en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hapoel Beer Sheva et de la Juventus

Hapoel Beer Sheva peine à trouver de la régularité et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, avec quatre défaites et un nul. Son dernier résultat est une défaite 2-0 contre l’OFI Crète en Ligue Europa. Le club avait également été battu 4-0 par l’Union Saint-Gilloise plus tôt dans la compétition. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit sept buts et en a encaissé neuf, son seul point provenant d’un nul 0-0 contre le Dinamo Zagreb.

La Juventus aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 2-2 sur le terrain de la Fiorentina en Serie A, après une victoire 2-1 contre l’AZ Alkmaar en Ligue Europa et un succès 2-0 face à Naples en Serie A. Le club turinois a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur cette période, même si sa défaite sur le terrain du Genoa reste une ombre récente au tableau d’une série par ailleurs en progrès.

Hapoel Beer Sheva - Juventus : historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant de précédentes confrontations entre Hapoel Beer Sheva et la Juventus.