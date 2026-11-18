Fribourg accueille le Panathinaïkos le jeudi 10 décembre 2026 à l’Europa-Park Stadion, à Fribourg-en-Brisgau.

Le SC Fribourg et le Panathinaïkos ne se sont encore jamais affrontés : ce match de Ligue Conférence de l’UEFA sera leur toute première rencontre officielle en compétition européenne. Cette affiche cruciale de la 5e journée représente un test décisif pour les deux équipes, qui tenteront de prendre des points précieux à l’approche de la dernière ligne droite de la phase de ligue.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Fribourg-Panathinaïkos, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Fribourg-Panathinaïkos en Ligue Conférence ?

Le coup d’envoi de Fribourg-Panathinaïkos sera donné le jeudi 10 décembre 2026 à l’Europa-Park Stadion, à Fribourg-en-Brisgau.

Ligue Conférence - Journée 5 10 déc. 2026 - 12:45 Europa-Park Stadion

Comment acheter des billets pour Fribourg-Panathinaïkos en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Fribourg et le Panathinaïkos :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Pour acheter directement des billets à leur prix initial, il faut généralement passer par la billetterie officielle du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Fribourg-Panathinaïkos en Ligue Conférence ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Fribourg et le Panathinaïkos :

1. Canaux officiels du club

Places assises classiques ou places debout : de 25 à 60 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places derrière les buts et places debout : de 85 à 110 €

de 85 à 110 € Places en tribune latérale et vues privilégiées : de 150 à 350 € et plus

Fribourg-Panathinaïkos en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fribourg et du Panathinaïkos

Fribourg aborde ce match avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 à domicile contre l’Union Berlin en Bundesliga, précédée d’un succès 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Conférence. La seule ombre au tableau est une défaite 1-3 face au Bayern Munich. Sur ces cinq matches, Fribourg a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Le Panathinaïkos a remporté ses cinq derniers matches officiels, sans le moindre nul ni la moindre défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 1-2 sur le terrain de l’Iraklis en Super League. En Ligue Conférence, il a battu le CSKA Sofia 2-1. Plus tôt dans cette série, il s’est imposé 2-0 contre l’AEK Athènes et 1-0 sur le terrain du NFC Volos. Le Panathinaïkos a marqué huit buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

Fribourg-Panathinaïkos : Historique récent des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations entre Fribourg et le Panathinaïkos n’est actuellement disponible pour ce match. Des informations supplémentaires sur leurs précédentes rencontres pourraient être ajoutées à l’approche du coup d’envoi.