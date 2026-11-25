Le FK Kauno Žalgiris accueille Fribourg le jeudi 17 décembre 2026 au stade Dariaus ir Gireno, à Kaunas.

Les deux équipes ne s'étant jamais affrontées en compétition européenne, elles aborderont ce match au stade Darius et Girėnas sans aucun précédent entre elles. Pour le club lituanien Kauno Žalgiris, recevoir une équipe qui lutte régulièrement aux avant-postes de la Bundesliga sera un événement marquant et une rare occasion de se mesurer à un adversaire allemand de première division.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour FK Kauno Zalgiris - Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu FK Kauno Zalgiris - Fribourg en Ligue Conférence ?

Le match FK Kauno Zalgiris - Fribourg aura lieu au stade Dariaus ir Gireno, à Kaunas, le jeudi 17 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour FK Kauno Zalgiris - Fribourg en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre le FK Kauno Zalgiris et Fribourg :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club (Kauno Žalgiris) : Le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à passer par le site officiel du FK Kauno Žalgiris ou par la plateforme de son partenaire de billetterie désigné.

Le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à passer par le site officiel du FK Kauno Žalgiris ou par la plateforme de son partenaire de billetterie désigné. Parcage visiteurs du SC Fribourg : Si vous soutenez l'équipe allemande en déplacement, les billets du parcage visiteurs sont distribués directement sur la billetterie officielle du SC Fribourg aux membres inscrits du club et aux détenteurs d'un abonnement, conformément aux directives de l'UEFA sur l'attribution des places aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour FK Kauno Zalgiris - Fribourg en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre le FK Kauno Zalgiris et Fribourg :

1. Canaux officiels des clubs

Places grand public / catégories standard : Généralement entre 15 € et 35 € .

Généralement entre . Places en tribune latérale / centrale : Généralement entre 40 € et 60 € .

Généralement entre . Formules VIP / hospitalité : Généralement à partir d'environ 80 € à 120 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en tribune derrière les buts : Généralement à partir d'environ 50 € à 65 € .

Généralement à partir d'environ . Places en tribune latérale : Généralement entre 85 € et 160 € et plus .

Généralement entre . Zones VIP : Généralement entre 100 € et 130 € et plus.

FK Kauno Zalgiris - Fribourg en Ligue Conférence : tout ce qu'il faut savoir

La forme du FK Kauno Zalgiris et de Fribourg

Kauno Zalgiris compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s'est soldée par une défaite 4-1 contre le FK TransINVEST en A Lyga. Le club s'est également incliné 3-0 face à Lugano en Ligue Conférence. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue à l'extérieur contre Hegelmann, sur le score de 4-1. Sur ces cinq matches, Zalgiris a inscrit six buts et en a encaissé douze.

Fribourg a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre l'Union Berlin en Bundesliga, après un succès 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Conférence. Sa seule défaite sur cette période est survenue face au Bayern Munich, qui l'a emporté 3-1. Fribourg a inscrit sept buts et en a encaissé six au cours de ces cinq rencontres.