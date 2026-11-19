Le FC Cologne reçoit le RB Leipzig le samedi 12 décembre 2026 au RheinEnergieSTADION, à Cologne.

Leipzig a souvent pris le dessus sur Cologne ces dernières saisons, notamment avec une large victoire 6-0 en octobre 2023 et un succès 5-1 à Cologne en mars 2024. Les rares victoires du FC Cologne dans cette confrontation restent chères à ses supporters, en particulier le succès 2-1 arraché à l’extérieur en février 2018 et la victoire mémorable 2-1 à domicile en avril 2021.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour FC Cologne - RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue FC Cologne - RB Leipzig en Bundesliga ?

FC Cologne - RB Leipzig se joue le samedi 12 décembre 2026 au RheinEnergieSTADION, à Cologne.

Bundesliga - Journée 13 12 déc. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Comment acheter des billets pour FC Cologne - RB Leipzig en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le FC Cologne et le RB Leipzig :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du 1. FC Cologne : Pour les matches à domicile au RheinEnergieSTADION, les billets sont principalement vendus sur le site officiel de Cologne. La priorité est généralement donnée aux membres du club et aux abonnés avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.

Pour les matches à domicile au RheinEnergieSTADION, les billets sont principalement vendus sur le site officiel de Cologne. La priorité est généralement donnée aux membres du club et aux abonnés avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public. Billetterie officielle du RB Leipzig : Si vous soutenez l’équipe visiteuse ou recherchez une place dans le secteur visiteurs, les billets sont accessibles sur le portail officiel de billetterie de Leipzig. Pour les matches très demandés, le contingent réservé aux visiteurs est toutefois généralement limité et soumis à des restrictions importantes pour les membres du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont entièrement épuisés sur les canaux officiels des clubs, des places classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les places proposées à la vente initiale sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour FC Cologne - RB Leipzig en Bundesliga ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Bundesliga entre le FC Cologne et le RB Leipzig :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie 5 / places debout (Südkurve) : 15 à 16 €

Catégorie 4 (angles / derrière les buts en tribune haute) : 35 à 40 €

Catégorie 3 (côtés en tribune haute / angles en tribune basse) : 45 à 55 €

Catégorie 2 (derrière les buts en tribune basse et partie médiane des côtés) : 60 à 70 €

Catégorie 1 (places de choix au bord du terrain) : 75 à 80 € et plus

Salons d’hospitalité : 400 à 900 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés sur les canaux de vente officiels des clubs, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Prix de départ / prix minimum : À partir d’environ 50 à 70 € .

À partir d’environ . Prix moyens à la revente : Généralement compris entre 350 et 470 € .

Généralement compris entre . Places premium et hospitalité : Les prix peuvent grimper jusqu’à 700 à 900 € et plus.

FC Cologne - RB Leipzig en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du FC Cologne et du RB Leipzig

Le FC Cologne aborde ce match avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres officielles, pour six buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Le temps fort de cette série a été la victoire 5-0 contre l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne, le 27 octobre. Cologne n’a remporté aucun de ses deux derniers matches de championnat, faisant match nul 1-1 contre l’Union Berlin avant de s’incliner face à Leverkusen.

Le RB Leipzig compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 4-5 en amical contre Mlada Boleslav le 12 novembre, même si sa dernière rencontre officielle s’est achevée sur une nette victoire 5-2 contre Augsbourg en Bundesliga, le 7 novembre. Leipzig a également battu Schalke 2-0 et vaincu le RW Essen en Coupe d’Allemagne durant cette période. Sa seule défaite en match officiel est survenue contre Manchester City en Ligue des champions.

FC Cologne - RB Leipzig : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 8 février 2026, lorsque le RB Leipzig s’est imposé 2-1 au RheinEnergieSTADION en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, Leipzig a dominé avec quatre victoires et un nul, sans succès pour Cologne. Leipzig a inscrit 17 buts lors de ces cinq matches, contre trois pour Cologne.