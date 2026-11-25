Parmi les grandes rivalités du football anglais, celle entre Liverpool et Everton occupe toujours une place de choix. Le derby de la Mersey passionne les supporters depuis des générations et continuera de le faire pendant de nombreuses années.

La prochaine confrontation entre Everton et Liverpool aura lieu au Hill Dickinson Stadium le dimanche 29 novembre. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Avec des joueurs comme Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall et James Tarkowski attendus sur le terrain, ce nouveau duel entre les deux grands clubs de la Mersey promet d’être un rendez-vous à ne pas manquer.

Mais comment assister au derby en personne ? GOAL vous présente toutes les options pour obtenir des billets pour Everton-Liverpool, les points de vente et les prix.

Quand aura lieu le prochain derby de la Mersey ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 29 novembre Premier League : Everton-Liverpool (12 h GMT) Billets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 ou 31 janvier Premier League : Liverpool-Everton (horaire à confirmer) Billets Anfield (Liverpool)

Comment acheter des billets pour Everton-Liverpool en Premier League

Les billets officiels pour le match de Premier League entre Everton et Liverpool, le 29 novembre, peuvent être achetés directement auprès des clubs ou d’un partenaire de voyage agréé. Sans surprise, il n’y a pratiquement pas de vente au grand public pour ce derby de la Mersey très demandé.

Supporters d’Everton (places à domicile) : les billets officiels sont disponibles directement sur la billetterie en ligne d’Everton. Pour pouvoir en acheter, il faut disposer d’une adhésion au club en cours de validité.

: les billets officiels sont disponibles directement sur la billetterie en ligne d’Everton. Pour pouvoir en acheter, il faut disposer d’une adhésion au club en cours de validité. Supporters de Liverpool (places à l’extérieur) : les billets officiels du parcage visiteur sont vendus exclusivement sur la billetterie en ligne du Liverpool FC aux supporters remplissant les critères de fidélité requis pour les matches à l’extérieur.

Canal d’achat / supporters concernés Début de la vente Mode d’attribution des billets Tirage au sort d’Everton pour les places à domicile (membres Forever Blue+) Lundi 2 novembre Les membres s’inscrivent à un tirage au sort dont les inscriptions se terminent le vendredi 6 novembre Vente aux membres Forever Blue d’Everton Après la clôture du tirage au sort Les billets restitués ou encore disponibles sont proposés aux membres Forever Blue selon le principe du premier arrivé, premier servi. Places de Liverpool à l’extérieur (supporters remplissant les critères) Lundi 9 novembre Les supporters éligibles disposant d’un lien personnel peuvent acheter leurs billets en ligne de 13 h à 17 h

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Everton-Liverpool, le derby de la Mersey, sur le marché de la revente. StubHub figure parmi les principales plateformes pour trouver des places par d’autres moyens et offre une option fiable aux supporters qui espèrent acheter des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Everton-Liverpool en Premier League ?

Les billets officiels pour le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool au Hill Dickinson Stadium relèvent de la catégorie A d’Everton.

Les billets au tarif officiel pour les supporters d’Everton coûtent entre 55 et 75 £ pour les adultes, tandis que ceux du parcage visiteur sont plafonnés à 30 £, conformément au tarif standard de la Premier League.

Voici le détail des tarifs officiels des billets pour un match de Premier League de catégorie A à Everton :

Emplacement et tribune Tarif adulte Tarifs réduits Tribunes est et ouest (le long des lignes de touche) 75 £ 52 à 56 £ Tribune sud (côté des supporters d’Everton les plus fervents / niveau supérieur) 71 £ 52 £ Tribune nord (côté des supporters d’Everton, derrière le but) 67 £ 50 £ Tribune familiale 55 à 63 £ 19 £

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir des informations complémentaires ou les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les places actuellement disponibles.

Tout savoir sur le Hill Dickinson Stadium

Le Hill Dickinson Stadium est le stade ultramoderne d’Everton Football Club. Situé au bord de l’eau, à Bramley-Moore Dock, sur les rives de la Mersey à Liverpool, il peut accueillir 52 769 spectateurs.

Son ouverture officielle en 2025 a mis fin aux 133 années passées par Everton à Goodison Park. Il compte parmi les enceintes les plus avancées sur le plan technologique et les plus remarquables sur le plan architectural du sport britannique.

Pendant plus de vingt ans, Everton a cherché à remplacer Goodison Park, enclavé, par un stade moderne. Après l’échec de projets à King’s Dock et à Kirkby, le club a obtenu en 2017 le site de Bramley-Moore Dock, alors en partie à l’abandon. Les travaux ont commencé en août 2021 et se sont achevés en décembre 2024.

Les moments marquants au Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (février 2025) : le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en cours de match, Ray Robert a inscrit le premier but de l’histoire d’Everton dans cette enceinte.

: le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en cours de match, Ray Robert a inscrit le premier but de l’histoire d’Everton dans cette enceinte. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (août 2025) : le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a inscrit le premier but du club dans ce stade en championnat, sur une passe décisive de Jack Grealish.

: le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a inscrit le premier but du club dans ce stade en championnat, sur une passe décisive de Jack Grealish. Super League Magic Weekend (juillet 2026) : un grand festival de rugby à XIII de deux jours qui a attiré un nombre record de 82 925 spectateurs sur l’ensemble du week-end.

Stade hôte de l’Euro 2028 : l’enceinte a déjà été retenue parmi les principaux stades hôtes du prochain Euro 2028 de l’UEFA. Elle doit accueillir quatre matches de la phase de groupes et un huitième de finale.

Everton-Liverpool : tout savoir sur le derby de la Mersey

Everton-Liverpool : bilan des confrontations dans le derby de la Mersey

Le derby de la Mersey est l’une des affiches les plus chargées d’histoire, les plus passionnées et les plus disputées du football mondial. Opposant Liverpool à Everton, il détient le record du derby entre clubs de première division anglaise disputé sans interruption depuis le plus longtemps, chaque saison depuis 1962-1963.

Au terme de leurs confrontations les plus récentes, Liverpool domine le bilan historique. Sur les 248 matches disputés entre les deux équipes, Liverpool compte 102 victoires, Everton 68 et les deux clubs ont fait match nul 78 fois.

La dernière confrontation entre les deux rivaux de la ville a eu lieu en avril 2026. Liverpool a battu Everton 2-1 lors du tout premier derby de la Mersey disputé dans le nouveau Hill Dickinson Stadium d’Everton.