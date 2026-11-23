Crystal Palace reçoit Sunderland le mercredi 16 décembre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

Lors de leur dernière confrontation, en janvier 2026 au Stadium of Light, Sunderland s’est imposé 2-1 après avoir été mené, grâce à des buts d’Enzo Le Fée et de Brian Brobbey. Ce quart de finale de Carabao Cup marque leur première rencontre en coupe nationale depuis des décennies et ouvre une série de deux matches rapprochés, puisque les deux équipes se retrouveront en Premier League quatre jours plus tard.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace-Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Crystal Palace-Sunderland en Carabao Cup ?

Crystal Palace-Sunderland se joue le mercredi 16 décembre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

Comment acheter des billets pour Crystal Palace-Sunderland en Carabao Cup ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Carabao Cup entre Crystal Palace et Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels de Crystal Palace (supporters de l’équipe à domicile) : Les billets sont vendus directement sur la billetterie en ligne et aux guichets officiels du club. La vente se déroule en plusieurs phases de priorité : elle commence par les abonnés, qui bénéficient généralement d’une période de réservation de leur siège, puis s’ouvre aux membres payants du club et enfin au grand public s’il reste des places.

Les billets sont vendus directement sur la billetterie en ligne et aux guichets officiels du club. La vente se déroule en plusieurs phases de priorité : elle commence par les abonnés, qui bénéficient généralement d’une période de réservation de leur siège, puis s’ouvre aux membres payants du club et enfin au grand public s’il reste des places. Canaux officiels de Sunderland (supporters visiteurs) : Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets directement auprès de la billetterie officielle de Sunderland AFC. Les places attribuées aux visiteurs pour les quarts de finale de coupe sont réparties selon des critères de priorité stricts, fondés sur le statut d’abonné et les points de fidélité accumulés lors des déplacements.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Serie A lorsque les contingents de billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Crystal Palace-Sunderland en Carabao Cup ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Carabao Cup entre Crystal Palace et Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Généralement entre 15 £ et 30 £ .

Généralement entre . Offres d’hospitalité : À partir d’environ 85 £, jusqu’à plus de 278 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques : À partir d’environ 45 £ à 64 £.

Crystal Palace-Sunderland en Carabao Cup : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Crystal Palace et de Sunderland

Crystal Palace compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 1-3 contre Liverpool à Selhurst Park en Premier League. Durant cette série, le club a également perdu 2-0 contre Tottenham Hotspur et 0-2 contre Newcastle United. Sa seule victoire a été obtenue dans cette même compétition, sur le score de 0-1 à Fulham en Carabao Cup. Crystal Palace a marqué cinq buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq rencontres.

Sunderland compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 contre Chelsea en Premier League, après une défaite 0-2 face au Dinamo Zagreb en Ligue Europa. Cette série comprend aussi une victoire 3-2 contre Brentford en Carabao Cup et un nul vierge contre Leeds United. Sunderland a marqué cinq buts et en a encaissé quatre au cours de ces cinq matches.

Crystal Palace-Sunderland : Les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en Premier League le 17 janvier 2026, lorsque Sunderland s’est imposé 2-1 à domicile contre Crystal Palace. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à Selhurst Park en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes répertoriées, Sunderland compte deux victoires contre une pour Crystal Palace, ainsi qu’un match nul dans cette série, même si les données comprennent une défaite 0-4 de Crystal Palace en février 2017.