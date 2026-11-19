Crystal Palace accueille Manchester United le dimanche 13 décembre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

En novembre 2025, des buts de Joshua Zirkzee et Mason Mount en seconde période ont permis à Manchester United de s’imposer 2-1 après avoir été mené à Selhurst Park. Le club a réédité exactement le même scénario et le même score, 2-1, à Old Trafford en mars 2026, profitant de l’expulsion de Maxence Lacroix en seconde période grâce à des buts de Bruno Fernandes et Benjamin Šeško.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Crystal Palace-Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Crystal Palace-Manchester United en Premier League ?

Crystal Palace-Manchester United se joue le dimanche 13 décembre 2026 à Selhurst Park, à Londres.

Comment acheter des billets pour Crystal Palace-Manchester United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Crystal Palace et Manchester United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle et abonnements de Crystal Palace : Les membres de Crystal Palace sont prioritaires et peuvent acheter des billets sur le portail officiel du club pendant les périodes de vente prévues. S’il reste des places, elles sont parfois mises en vente au grand public ou proposées sur la plateforme officielle de revente du club par des détenteurs d’un abonnement saisonnier qui ne peuvent pas assister au match.

Les membres de Crystal Palace sont prioritaires et peuvent acheter des billets sur le portail officiel du club pendant les périodes de vente prévues. S’il reste des places, elles sont parfois mises en vente au grand public ou proposées sur la plateforme officielle de revente du club par des détenteurs d’un abonnement saisonnier qui ne peuvent pas assister au match. Billetterie officielle et abonnements de Manchester United : Les billets réservés aux supporters visiteurs pour ce match sont distribués par la billetterie officielle de Manchester United. En raison de la forte demande, ils sont attribués exclusivement aux membres de l’Executive Club et aux détenteurs d’un abonnement saisonnier disposant d’un nombre suffisant de crédits de match, calculés selon leurs précédents déplacements, par tirage au sort ou grâce à un système de points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Crystal Palace-Manchester United en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Crystal Palace et Manchester United :

1. Billetteries officielles des clubs

Billets adultes classiques : Ils coûtent entre 63 £ et 80 £ .

Ils coûtent entre . Offres d’hospitalité officielles pour le match : Elles commencent généralement autour de 289 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par les clubs ont trouvé preneur, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques en revente ou sur une bourse d’échange : Elles commencent généralement autour de 92 £ .

Elles commencent généralement autour de . Prix moyen des billets : Il varie entre 143 £ et 244 £ .

Il varie entre . Places haut de gamme ou VIP sur le marché de la revente : Elles commencent généralement autour de 395 £ et peuvent atteindre 885 £ ou plus.

Crystal Palace-Manchester United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Crystal Palace et de Manchester United

Crystal Palace compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 1-3 contre Liverpool en Premier League. Durant cette série, le club a également perdu 2-0 contre Tottenham Hotspur et 0-2 contre Newcastle United en championnat. Un nul 1-1 face à Hoffenheim en Ligue Europa et une victoire contre Fulham en Carabao Cup constituent ses seuls points pris sur ces cinq rencontres.

Manchester United compte un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, ainsi qu’une victoire. Son résultat le plus récent est un nul mouvementé 4-4 contre Aston Villa en Premier League, qui a précédé une victoire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions. Manchester United s’est incliné 2-0 contre Chelsea et 3-0 contre l’AFC Bournemouth en championnat, ainsi que 4-1 contre Côme en compétition européenne. Sur ces cinq matches, le club a marqué dix buts et en a encaissé treize.

Crystal Palace-Manchester United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte au 1er mars 2026, lorsque Manchester United a battu Crystal Palace 2-1 à Old Trafford en Premier League. Avant cela, Manchester United s’était imposé 2-1 à Selhurst Park le 30 novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Manchester United compte trois victoires contre une pour Crystal Palace, ainsi qu’un nul. La victoire 4-0 de Crystal Palace à Selhurst Park en mai 2024 reste toutefois le résultat le plus net de cette série récente.