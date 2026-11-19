Charlton Athletic reçoit Swansea City le samedi 12 décembre 2026 à The Valley, à Londres.

Leurs deux rencontres lors de la saison 2025-2026 de Championship ont été riches en rebondissements, à commencer par un match nul âprement disputé (1-1) à The Valley en novembre 2025. Lors de leur dernier affrontement, disputé à Swansea pendant la dernière journée de cette saison en mai 2026, Swansea s’est imposé 3-1 grâce à un doublé tardif d’Adam Idah et à un coup franc de Leo Walta, après l’égalisation temporaire de Miles Leaburn.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Charlton Athletic - Swansea City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Charlton Athletic et Swansea City ?

Le coup d’envoi de Charlton Athletic - Swansea City sera donné à The Valley, à Londres, le samedi 12 décembre 2026.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

Comment acheter des billets pour Charlton Athletic - Swansea City en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Charlton Athletic et Swansea City, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billets officiels de Charlton Athletic pour les supporters à domicile : Ils sont disponibles directement auprès de la billetterie officielle de Charlton Athletic. Vous pouvez les acheter en ligne sur le site du club, ou vous rendre à la billetterie de The Valley ou la contacter par téléphone.

Ils sont disponibles directement auprès de la billetterie officielle de Charlton Athletic. Vous pouvez les acheter en ligne sur le site du club, ou vous rendre à la billetterie de The Valley ou la contacter par téléphone. Billets officiels de Swansea City pour les supporters visiteurs : Swansea City dispose d’un contingent de places réservé à ses supporters (généralement dans la tribune Jimmy Seed ou une autre zone visiteurs). Ces billets sont distribués par la billetterie officielle de Swansea City, d’abord lors des phases de priorité destinées aux membres de la Jack Army et aux abonnés, puis lors de la vente générale.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’entrée générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Charlton Athletic - Swansea City en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre Charlton Athletic et Swansea City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes standard : Ils sont généralement proposés à partir d’environ 30 £ .

Ils sont généralement proposés à partir d’environ . Offres famille : Le forfait U12 (deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans) est proposé à partir de 50 £ , tandis que le forfait pour deux adultes et deux jeunes de moins de 18 ans coûte 60 £ .

Le forfait U12 (deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans) est proposé à partir de , tandis que le forfait pour deux adultes et deux jeunes de moins de 18 ans coûte . Forfaits pour plusieurs matchs : Ils sont proposés à partir d’environ 22,50 à 24 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places sur les côtés du terrain et catégories générales : À partir d’environ 70 à 78 £ .

À partir d’environ . Tribune basse et places offrant une vue privilégiée : Généralement plus chères, à partir de 80 à 90 £ et plus.

Charlton Athletic - Swansea City en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Charlton Athletic et de Swansea City

Charlton a pris quatre points lors de ses cinq derniers matchs de Championship, avec une victoire, un nul et trois défaites. Son dernier résultat est une victoire 2-1 à domicile contre Sheffield United le 7 novembre, après une défaite 0-1 face aux Bolton Wanderers et un revers 3-0 contre Middlesbrough. Sur ces cinq matchs, Charlton a inscrit cinq buts et en a encaissé sept. Avant cette victoire contre Sheffield United, Charlton avait perdu trois de ses quatre rencontres précédentes, signe d’un manque de régularité.

Swansea compte une victoire et quatre défaites lors de ses cinq dernières sorties en Championship. Son résultat le plus marquant est une nette victoire 4-0 contre les Blackburn Rovers le 31 octobre, mais elle est intervenue entre une défaite 5-0 face aux Queens Park Rangers et un revers 3-1 contre Portsmouth. Le dernier match de Swansea s’est soldé par une défaite 2-1 contre Birmingham City le 7 novembre. Swansea a marqué six buts et en a encaissé dix sur ces cinq rencontres, reflet du même manque de régularité qui caractérise sa saison.

Charlton Athletic - Swansea City : les dernières confrontations

La dernière rencontre officielle entre les deux équipes a eu lieu le 2 mai 2026, lorsque Swansea City a battu Charlton Athletic 3-1 à domicile en Championship. Auparavant, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à The Valley en novembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, Swansea en a remporté trois et Charlton une, la dernière s’étant terminée par un nul.