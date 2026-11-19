Brighton reçoit Everton le dimanche 13 Desember 2026 à l’American Express Community Stadium, à Brighton.

Leur dernier affrontement, en janvier 2026, a confirmé la tendance aux rencontres serrées et riches en rebondissements à l’Amex : Beto a égalisé à la 97e minute pour arracher un nul 1-1 après l’ouverture du score de Pascal Groß pour Brighton. Les équipes à l’extérieur ont souvent brillé dans cette confrontation, comme en témoignent la spectaculaire victoire 5-1 d’Everton à l’Amex Stadium en mai 2023 et le net succès 3-0 de Brighton à Goodison Park en août 2024.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brighton - Everton, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu Brighton & Hove Albion - Everton en Premier League ?

Brighton - Everton aura lieu à l’American Express Community Stadium, à Brighton, le dimanche 13 Desember 2026.

Comment acheter des billets pour Brighton & Hove Albion - Everton en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Everton, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels de Brighton & Hove Albion : les abonnés et les membres du 1901 Club disposent du principal accès aux billets pour les supporters à domicile, les places étant souvent réservées longtemps à l’avance.

les abonnés et les membres du 1901 Club disposent du principal accès aux billets pour les supporters à domicile, les places étant souvent réservées longtemps à l’avance. Canaux officiels d’Everton FC (tribune visiteurs) : les billets sont attribués par la billetterie d’Everton, en priorité aux membres abonnés selon leurs points de fidélité et leurs précédents déplacements.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places proposées initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Brighton & Hove Albion - Everton en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Everton :

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes derrière les buts, parties haute et basse : de 36 £ à 55 £ .

de à . Places premium en partie basse des tribunes latérales : de 75 £ à 88 £ .

de à . Formules VIP et premium haut de gamme : de 240 £ à plus de 445 £

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Prix de départ ou prix minimaux à la revente : généralement autour de 83 £ à 96 £ .

généralement autour de à . Prix moyens sur le marché de la revente : généralement autour de 150 £ à 288 £.

Brighton & Hove Albion - Everton en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Brighton & Hove Albion et d’Everton

Brighton aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie en Premier League s’est soldée par une victoire 2-0 contre Brentford, et le club s’est également imposé 1-0 à Manchester City. Ses deux défaites sur cette période ont été concédées contre Liverpool en championnat et Manchester City en Carabao Cup, cette dernière rencontre s’étant terminée sur un score de 2-2 avant son élimination de la coupe. L’équipe de Hurzeler a montré qu’elle savait arracher des résultats aussi bien à l’extérieur qu’à domicile.

Everton a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Coventry City en Premier League, après un succès 1-0 sur le terrain de Newcastle United. Plus tôt dans cette série, Everton avait battu Newcastle 3-1 en Carabao Cup, même si ses défaites contre Arsenal et Chelsea montrent l’écart qui subsiste avec les meilleures équipes du championnat. L’équipe de Moyes a marqué huit buts et en a encaissé cinq lors de ses cinq derniers matches.

Brighton & Hove Albion - Everton : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux équipes s’est terminée sur un nul 1-1 à l’American Express Community Stadium en janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Everton possède un léger avantage avec deux victoires contre une pour Brighton, les deux autres matches s’étant soldés par des nuls. Parmi les succès d’Everton figurent une victoire 2-0 à domicile en août 2025 et une victoire 1-0 à Brighton en janvier 2025.