Le Borussia Mönchengladbach reçoit l’Eintracht Francfort le samedi 12 décembre 2026 à l’Ista-Borussia-Park, à Mönchengladbach.

Leur dernière confrontation en Bundesliga, en février 2026, s’est soldée par une nette victoire 3-0 de Francfort au Deutsche Bank Park. Avant cela, les deux équipes avaient disputé un match spectaculaire à dix buts en septembre 2025, remporté 6-4 par Francfort face à Mönchengladbach.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach - Eintracht Francfort, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Borussia Mönchengladbach - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Francfort se joue à l’Ista-Borussia-Park, à Mönchengladbach, le samedi 12 décembre 2026.

Bundesliga - Journée 13 12 déc. 2026 - 12:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Mönchengladbach - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et l’Eintracht Francfort :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter des billets au prix initial est de passer directement par les billetteries en ligne officielles du Borussia Mönchengladbach ou de l’Eintracht Francfort. Les billets sont généralement d’abord proposés aux membres, puis mis en vente au grand public selon les disponibilités restantes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Borussia Mönchengladbach - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Voici les prix estimés des billets pour le match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et l’Eintracht Francfort :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (tribunes de supporters) : de 15 à 25 €.

de 15 à 25 €. Places assises classiques (tribunes hautes et basses, angles) : de 35 à 75 €.

de 35 à 75 €. Places assises centrales sur les côtés du terrain (emplacements privilégiés) : de 70 à 90 € et plus.

de 70 à 90 € et plus. Offres VIP et hospitalité : de 250 à 400 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente en tribune haute / entrée générale : les prix commencent généralement autour de 45 à 60 €.

les prix commencent généralement autour de Revente de places assises sur les côtés / en tribune intermédiaire : les prix se situent généralement entre 90 et 250 € et plus.

les prix se situent généralement entre Revente d’offres VIP et hospitalité : les prix vont souvent de 350 à plus de 900 €.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Francfort en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Borussia Mönchengladbach et de l’Eintracht Francfort

Le Borussia Mönchengladbach compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une victoire en amical contre le Standard de Liège le 12 novembre, tandis que son dernier résultat en compétition officielle est une défaite 3-1 en Bundesliga face au Hambourg SV le 6 novembre. Durant cette période, Gladbach a également battu le Karlsruher SC 2-0 en Coupe d’Allemagne et s’est imposé 3-2 sur le terrain du VfB Stuttgart. Avant sa défaite contre Hambourg, son dernier match de championnat s’était terminé sur un nul 0-0 contre Paderborn.

L’Eintracht Francfort compte trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est un nul 2-2 sur le terrain de Paderborn en Bundesliga le 7 novembre. Avant cela, Francfort avait battu le Hambourg SV 3-1 en championnat. Francfort a également dominé Hambourg 3-1 en Coupe d’Allemagne et gagné 1-0 sur le terrain du FC Cologne. Sa seule défaite dans cette série est un revers 1-0 face au Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Francfort : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est déroulée en Bundesliga à Francfort le 14 février 2026 et s’est soldée par une victoire 3-0 de l’Eintracht Francfort. Avant cela, le match aller, disputé en septembre 2025 à Mönchengladbach, avait donné lieu à une remarquable victoire 6-4 de Francfort. Sur leurs cinq dernières confrontations, Francfort s’est imposé trois fois, contre un nul et une victoire de Gladbach. Ces cinq matches ont produit 30 buts au total.