Borac Banja Luka reçoit Riga FC le jeudi 17 décembre 2026 au stade de Banja Luka, à Banja Luka.

Les deux équipes ne se sont rencontrées qu’une seule fois, lors d’un match amical international entre clubs le 5 février 2025. Riga FC s’était imposé de justesse 2-1 face à l’équipe bosnienne.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borac Banja Luka - Riga FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Borac Banja Luka - Riga FC en Ligue Conférence ?

Borac Banja Luka - Riga FC se jouera au stade de Banja Luka, à Banja Luka, le jeudi 17 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Borac Banja Luka - Riga FC en Ligue Conférence ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue Conférence entre Borac Banja Luka et Riga FC :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels du FK Borac Banja Luka : Le moyen le plus direct et le plus abordable d’obtenir des places classiques est de consulter le site officiel du FK Borac Banja Luka et ses annonces sur les réseaux sociaux.

Le moyen le plus direct et le plus abordable d’obtenir des places classiques est de consulter le site officiel du FK Borac Banja Luka et ses annonces sur les réseaux sociaux. Quota réservé aux supporters de Riga FC : Les supporters visiteurs souhaitant s’installer dans la tribune qui leur est réservée doivent consulter directement le site officiel de Riga FC ou ses canaux de liaison avec les supporters, car les quotas de places visiteurs pour les matches de l’UEFA sont gérés exclusivement par le club visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue Conférence lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Borac Banja Luka - Riga FC en Ligue Conférence ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Ligue Conférence entre Borac Banja Luka et Riga FC :

1. Canaux officiels des clubs

Tribune est (Istočna tribina) : Environ 10,20 € .

Environ . Tribune ouest, secteurs extérieurs A et D (Zapadna tribina) : Environ 15,30 € .

Environ . Tribune ouest, secteurs centraux B et C (Zapadna tribina) : Environ 20,45 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places classiques, premiers prix : À partir de 68 à 70 €

À partir de Places le long du terrain : Environ 75 à 95 €

Environ Places centrales le long du terrain : Environ 85 à 105 €

Environ Offres VIP, prestations d’accueil et billets revendus à prix élevé : Jusqu’à 1 150 € et plus

Borac Banja Luka - Riga FC en Ligue Conférence : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Borac Banja Luka et de Riga FC

Borac Banja Luka compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 4-1 contre Radnik Bijeljina en Premier League. L’équipe a également battu KuPS 2-0 en Ligue Conférence pendant cette série. Ses seules défaites ont été concédées face à Mjällby, qui l’a battue 2-0 en Europe. Sur ces cinq rencontres, Borac a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Riga FC compte deux victoires et trois matches nuls sur ses cinq dernières rencontres, sans aucune défaite sur cette période. Son dernier résultat est un nul 1-1 face à Jablonec en Ligue Conférence. Le club a également inscrit cinq buts contre Grobina lors d’une victoire 2-5 en Virsliga, le 26 octobre. Riga a marqué dix buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Borac Banja Luka - Riga FC : Historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur les précédentes confrontations entre Borac Banja Luka et Riga FC.