Bolton Wanderers reçoit Wrexham le vendredi 11 Desember 2026 au St. Mary's Stadium, à Southampton.

Les confrontations récentes entre Bolton Wanderers et Wrexham ont été serrées : les deux équipes se sont affrontées trois fois en League One et en EFL Trophy lors de la saison 2024-2025. Ces rencontres ont été marquées par peu de buts et des défenses solides, avec deux matches nuls 0-0 en championnat et une courte victoire 1-0 de Wrexham en EFL Trophy.

Avec GOAL , découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Bolton Wanderers-Wrexham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Bolton Wanderers-Wrexham en Championship ?

Bolton Wanderers-Wrexham se jouera au Toughsheet Community Stadium, à Bolton. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche du match.

Championship - Journée 21 11 déc. 2026 - 15:00 Toughsheet Community Stadium

Comment acheter des billets pour Bolton Wanderers-Wrexham en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Bolton Wanderers et Wrexham, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle en ligne des clubs : les billets peuvent être achetés directement sur le site officiel de billetterie en ligne de Bolton Wanderers, après création d’un compte de supporter ou connexion à un compte existant. Les ventes prioritaires ouvrent généralement aux membres officiels du club et aux abonnés avant une éventuelle mise en vente générale.

les billets peuvent être achetés directement sur le site officiel de billetterie en ligne de Bolton Wanderers, après création d’un compte de supporter ou connexion à un compte existant. Les ventes prioritaires ouvrent généralement aux membres officiels du club et aux abonnés avant une éventuelle mise en vente générale. Billets réservés aux supporters visiteurs (Wrexham) : les supporters de Wrexham qui font le déplacement doivent acheter leurs billets auprès de la billetterie officielle du Wrexham AFC. Les contingents de billets visiteurs sont directement attribués aux clubs en déplacement. L’achat nécessite généralement une adhésion à Wrexham ou un historique de compte permettant de satisfaire aux critères de points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Bolton Wanderers-Wrexham en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre Bolton Wanderers et Wrexham :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes standard pour les supporters locaux : de 30 à 38 £ .

. Billets à tarif réduit (65 ans et plus et moins de 23/21 ans) : de 20 à 28 £ .

. Billets jeunes et enfants (moins de 18 ans et moins de 12 ans) : de 10 à 15 £ .

. Billets réservés aux supporters visiteurs : de 26 à 32 £ .

. Formules d’hospitalité pour le jour du match : de 85 à 180 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places classiques revendues en tribunes locales : de 70 à 110 £ et plus .

. Places revendues très demandées ou haut de gamme près de la ligne médiane : de 110 à 160 £ et plus .

. Places revendues en tribune visiteurs : de 95 à 150 £ et plus.

Bolton Wanderers-Wrexham en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Bolton Wanderers et de Wrexham

Bolton compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec cinq buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une défaite 3-1 à domicile contre Derby County, après un revers 3-2 face à Bristol City. La défaite 5-1 à Middlesbrough a été le coup le plus dur de cette période, même si une victoire 1-0 à Charlton Athletic et un nul 0-0 contre Southampton ont apporté un peu de répit. Bolton a encaissé au moins un but lors de quatre de ses cinq dernières rencontres.

Wrexham compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec huit buts marqués et quatre encaissés. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Wolverhampton Wanderers, après une victoire 2-0 face à Middlesbrough. Wrexham a également battu Preston North End 4-1 pendant cette période, mais ses défaites contre Sheffield United et Blackburn Rovers soulignent l’irrégularité à laquelle l’équipe de Parkinson doit remédier.

Bolton Wanderers-Wrexham : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2025 : ils avaient fait match nul 0-0 en League One au Racecourse Ground. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées en EFL Trophy en février 2025, avec une victoire 1-0 de Wrexham à domicile. Leur seule autre rencontre répertoriée dans les données est un nul 0-0 en League One en août 2024, lorsque Bolton avait reçu Wrexham. Sur ces trois confrontations, Wrexham a l’avantage avec une victoire, tandis que deux matches se sont terminés sur un score de parité.