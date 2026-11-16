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Billets Blackburn Rovers - Norwich City : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Blackburn Rovers affronte Norwich City en Championship. Voici comment obtenir vos billets.

Blackburn Rovers reçoit Norwich City le mardi 8 Desember 2026 à Ewood Park, à Blackburn.

Lors de leurs récentes confrontations, Norwich City a pris l’ascendant, notamment avec une victoire 2-0 à Carrow Road et un succès sans encaisser de but à Ewood Park lors de précédents duels en Championship. Blackburn Rovers cherche à mettre fin à une série sans victoire face à Norwich City, son dernier résultat positif ou succès en compétition contre cet adversaire remontant à la fin de l’année 2023.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Blackburn Rovers - Norwich City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Blackburn Rovers - Norwich City en Championship ?

Blackburn Rovers - Norwich City se joue à Ewood Park, à Blackburn, le mardi 8 Desember 2026.

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Championship - Journée 20
Ewood Park

Comment acheter des billets pour Blackburn Rovers - Norwich City en Championship ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Championship entre Blackburn Rovers et Norwich City, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Achetez directement auprès des billetteries officielles ou sur les sites des Blackburn Rovers et de Norwich City. C’est le moyen principal et le plus sûr d’obtenir une place dans les tribunes réservées aux supporters à domicile ou à l’extérieur.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Blackburn Rovers - Norwich City en Championship ?

Voici le détail des prix estimés pour les billets du match de Championship entre Blackburn Rovers et Norwich City :

1. Canaux officiels des clubs

  • Tarif adulte standard : De 28 £ à 35,50 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Places ordinaires : À partir d’environ 63 £.
  • Places avec vue privilégiée ou le long du terrain : En moyenne entre 73 £ et plus de 95 £.

Blackburn Rovers - Norwich City en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Blackburn Rovers et de Norwich City

Blackburn a remporté deux de ses cinq derniers matches de Championship et en a perdu trois, inscrivant sept buts et en concédant huit sur cette période. Son dernier match s’est soldé par une victoire 2-1 à domicile contre West Ham United, après deux défaites consécutives face à Stoke City (1-2) et Swansea City (0-4). Le revers contre Swansea a été particulièrement lourd, Blackburn ayant encaissé quatre buts sans marquer.

Norwich est en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un succès 5-0 sur le terrain de Bristol City, après une victoire 4-0 chez Derby County. La seule défaite de Norwich City sur cette période a eu lieu à Portsmouth (1-0), mais le club a inscrit 15 buts en cinq matches.

BLB

BLB - Forme

WBA
D3-2
WRE
V2-0
SWA
D4-0
STK
D1-2
WHU
V2-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NOR

NOR - Forme

POR
D0-1
CHA
V1-3
WAT
V3-2
DER
V0-4
BRC
V0-5
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Blackburn Rovers - Norwich City : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Norwich City a battu Blackburn Rovers 2-0 à Carrow Road en Championship. Auparavant, Blackburn avait reçu Norwich en août 2025 et s’était incliné 0-2 à Ewood Park. Sur leurs cinq dernières confrontations, Norwich en a remporté trois et les deux autres se sont terminées sur le score de 1-1. Blackburn n’a remporté aucun des cinq derniers duels entre les deux clubs.

Face à face

BlackburnNulNorwich
0
3
2
Championship
Norwich badge
Norwich
NOR
2
Blackburn badge
Blackburn
BLB
0
FDM
Championship
Blackburn badge
Blackburn
BLB
0
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Norwich
NOR
2
FDM
Championship
Blackburn badge
Blackburn
BLB
1
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Norwich
NOR
1
FDM
Championship
Norwich badge
Norwich
NOR
2
Blackburn badge
Blackburn
BLB
2
FDM
Championship
Blackburn badge
Blackburn
BLB
1
Norwich badge
Norwich
NOR
1
FDM
4Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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