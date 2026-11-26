Al Qadsiah reçoit Al Fateh le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar.

Leur dernière confrontation en championnat, disputée en février 2026 au stade Prince Saud bin Jalawi, s'est soldée par un match nul âprement disputé (1-1). Avant ce partage des points, Al Qadsiah s'était imposé de justesse sur le terrain d'Al Fateh (1-0) en septembre 2025.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Al Qadsiah-Al Fateh, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand a lieu le match de Saudi Pro League entre Al Qadsiah et Al Fateh FC ?

Al Qadsiah-Al Fateh se joue au stade Prince Saud bin Jalawi, à Khobar, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 11 déc. 2026 - 06:40 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Comment acheter des billets pour Al Qadsiah-Al Fateh FC en Saudi Pro League ?

D'après les informations de billetterie disponibles pour cette rencontre, voici les possibilités d'achat de billets pour Al Qadsiah-Al Fateh FC :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel d'Al Qadsiah ou les canaux réservés aux membres, qui gèrent la mise en vente directe des billets et les offres pour les matches à domicile.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par le club sont entièrement épuisés, des places en admission générale sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme GrintaHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Qadsiah-Al Fateh FC en Saudi Pro League ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels du club

Admission générale : À partir d'environ 30 à 90 SAR .

À partir d'environ . Places premium et en bord de terrain : Généralement entre 250 et 600 SAR .

Généralement entre . Options VIP et hospitalité : À partir d'environ 1 500 SAR.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme GrintaHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard revendus : À partir d'environ 2 000 SAR et plus .

À partir d'environ . Places premium revendues : Les billets revendus pour les tribunes supérieures ou les meilleures offres d'hospitalité peuvent coûter beaucoup plus cher selon la proximité du jour du match et la demande globale pour la rencontre.

Al Qadsiah-Al Fateh FC en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Al Qadsiah et d'Al Fateh FC

Al Qadsiah a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite, soit un bilan de trois victoires, un nul et une défaite. Sa dernière rencontre s'est achevée par une défaite à domicile contre Al Hilal (3-2) en Saudi Pro League. Auparavant, Al Qadsiah avait battu Al-Taawoun à l'extérieur (1-0) et Abha à domicile (2-1). Un nul contre Pakhtakor Tashkent (1-1) en Ligue des champions Élite de l'AFC figure également dans cette série. L'équipe a inscrit neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches.

Al Fateh traverse une mauvaise passe : une seule victoire lors de ses cinq derniers matches, contre quatre défaites, soit un bilan d'une victoire, aucun nul et quatre défaites. Sa dernière rencontre s'est soldée par une défaite contre Al Shabab (3-1). Durant cette période, Al Fateh a également perdu contre Al Khaleej (3-2) et Al Ahli (4-0), inscrivant huit buts et en encaissant 13 en cinq matches.

Al Qadsiah-Al Fateh FC : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s'est terminée sur un score de 1-1 au stade Prince Saud bin Jalawi en février 2026, en Saudi Pro League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al Qadsiah présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour Al Fateh et deux matches nuls. Al Qadsiah s'était notamment imposé 3-0 à domicile en août 2024.