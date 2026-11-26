Al Nassr reçoit Al Shabab le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park de Riyad.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 7 mai 2026, Al Nassr s’est imposé 4-2 à l’extérieur au terme d’un match animé, porté par les performances remarquées de João Félix et Cristiano Ronaldo. Al Shabab cherchera à inverser la tendance lors de leurs prochaines retrouvailles, après avoir eu du mal à contenir régulièrement la puissante attaque d’Al Nassr lors des derniers duels.

Voici tout ce que GOAL vous invite à savoir pour obtenir des billets pour Al Nassr - Al Shabab, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Al Nassr FC - Al Shabab en Saudi Pro League ?

Le match Al Nassr - Al Shabab se jouera le jeudi 26 novembre 2026 à l’Al-Awwal Park de Riyad.

Saudi Pro League - Journée 15 12 déc. 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Comment acheter des billets pour Al Nassr FC - Al Shabab en Saudi Pro League ?

D’après les informations de billetterie concernant la prochaine rencontre, voici les options disponibles pour acheter des billets pour Al Ittihad - Al Ahli :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur les plateformes ou sites de billetterie officiels d’Al Nassr FC pour les matchs disputés à l’Al-Awwal Park.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Saudi Pro League lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr FC - Al Shabab en Saudi Pro League ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Nassr FC et Al Shabab :

1. Canaux officiels du club

Entrée classique / tribune supérieure derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 30 à 75 SAR .

Les prix commencent généralement autour de . Places en tribune intermédiaire et latérale : Les prix se situent généralement entre 90 et 250 SAR .

Les prix se situent généralement entre . Catégorie 1 / places premium en tribune inférieure : Les prix se situent généralement entre 250 et 600 SAR .

Les prix se situent généralement entre . Formules VIP et hospitalité : Les prix commencent autour de 1 500 SAR et plus, selon les prestations de restauration exclusives et l’accès aux salons.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que Grintahub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente en tribune supérieure / derrière les buts : Les prix commencent autour de 70 à 230 SAR , selon la demande et l’emplacement exact du bloc.

Les prix commencent autour de , selon la demande et l’emplacement exact du bloc. Revente en tribune latérale inférieure : Les prix se situent généralement entre 300 et 870 SAR .

Les prix se situent généralement entre . Revente de places en salon VIP et de formules hospitalité premium : Les prix commencent autour de 1 450 à 2 200 SAR et plus.

Al Nassr FC - Al Shabab en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al Shabab

Al Nassr aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période est un revers 4-0 contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC, en septembre. En Saudi Pro League, le club a remporté ses quatre derniers matchs, notamment contre Al Diriyah (3-0) et Neom SC (1-0), avant de battre Al-Faisaly 3-1 plus récemment. Al Nassr a inscrit 11 buts sur ces cinq rencontres, signe d’une menace offensive constante sous la direction de Postecoglou.

Le bilan récent d’Al Shabab est plus contrasté : deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 sur le terrain d’Al Fateh. Auparavant, le club avait fait match nul 2-2 contre Al-Faisaly et battu Al-Taawoun 3-0. Un nul sans but face à Al-Fayha et une défaite 2-1 contre Al Kholood plus tôt dans cette série témoignent toutefois d’une irrégularité à laquelle Letsch voudra remédier.

Al Nassr FC - Al Shabab : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mai 2026, lorsqu’Al Nassr s’est imposé 4-2 sur le terrain d’Al Shabab en Saudi Pro League. Al Nassr a remporté trois de leurs cinq dernières confrontations, pour un nul et une défaite, inscrivant 14 buts contre neuf pour Al Shabab. Le bilan des confrontations directes est favorable à l’équipe qui reçoit, difficile à battre face à cet adversaire quel que soit le stade.