Al Nassr accueille Al-Sadd le mardi 24 novembre 2026 pour un choc de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre très attendue se déroulera à l’emblématique Al-Awwal Park, à Riyad.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des places. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

Quand débutera Al Nassr FC - Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Al Nassr recevra Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC. L’heure du coup d’envoi et le lieu de la rencontre seront confirmés à l’approche du match.

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Nassr - Al-Sadd ?

Pour obtenir des places, privilégiez les billetteries officielles du club et de la compétition, notamment la plateforme dédiée de l’Al-Awwal Park. Il est toujours conseillé de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que des places sont mises en vente avant le match.

Si les places sont épuisées sur le site officiel, la plateforme de revente Grintahub constitue une autre option. Vous pouvez y consulter les places disponibles et acheter vos billets pour ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur la page consacrée à la rencontre.

Combien coûtent les billets pour Al Nassr - Al-Sadd ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters locaux comme de ceux qui font le déplacement. Sur les canaux officiels du club, les billets standard en admission générale pour ce match commencent à 35 SAR et coûtent généralement jusqu’à 150 SAR pour les places en tribune basse.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les prix débutent à environ 80 SAR pour les billets en admission générale. Acheter rapidement reste le meilleur moyen de profiter des tarifs les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match.

Al Nassr FC - Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al-Sadd

Al Nassr a remporté ses cinq derniers matches, disputés en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l’AFC, inscrivant 18 buts et en encaissant huit. Son résultat le plus récent est une victoire 6-2 contre Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions. Auparavant, le club avait battu Al Kholood 5-3 en championnat. Il s’était également imposé face à Al-Faisaly, Neom SC et Neftchi Fargona, affichant une production offensive régulière dans les deux compétitions.

Sur ses cinq derniers matches, Al-Sadd compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 4-3 contre Al-Rayyan en Stars League, le 8 novembre. Le 2 novembre, le club avait fait match nul 0-0 contre Al Ahli en Ligue des champions. Ses résultats précédents comprennent une victoire 4-1 face à Al-Shamal et des matches nuls contre Al Qadsiah. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a inscrit neuf buts et en a encaissé neuf.

Al Nassr FC - Al-Sadd : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à décembre 2024 : Al-Sadd avait battu Al Nassr 2-1 dans ce stade, en Ligue des champions Élite de l’AFC. Sur leurs cinq dernières confrontations dans cette compétition, Al Nassr et Al-Sadd ont chacun remporté deux matches, tandis qu’une rencontre s’est terminée par un nul. Leurs duels ont ainsi été serrés. Parmi les rencontres précédentes figurent une victoire 3-1 d’Al Nassr en avril 2021 et un nul 2-2 à domicile en février 2020.