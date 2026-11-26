Al Kholood reçoit Al Hilal le jeudi 26 novembre 2026 au stade du Roi-Abdallah, à Buraydah.

Lors de leur toute première confrontation, en octobre 2025, NEOM SC s’était imposé 3-2 sur le terrain d’Al Kholood au terme d’un match disputé. Al Kholood avait rapidement pris sa revanche lors du match retour, en février 2026, avec une courte victoire 2-1 à l’extérieur, à Tabuk.

Pour tout savoir, GOAL vous explique comment obtenir des billets pour Al Kholood - Al Hilal, où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Al Kholood - Al Hilal en Saudi Pro League ?

Le coup d’envoi d’Al Kholood - Al Hilal sera donné le jeudi 26 novembre 2026 au stade du Roi-Abdallah, à Buraydah.

Saudi Pro League - Journée 15 11 déc. 2026 - 09:50 King Abdullah Stadium, Buraydah

Comment acheter des billets pour Al Kholood - Al Hilal en Saudi Pro League ?

D’après les informations de billetterie disponibles pour ce match, voici les possibilités pour acheter des billets pour Al Kholood - Al Hilal :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Les billets pour les matches à domicile sont généralement mis en vente directement par le club qui reçoit, Al Kholood ou Al Hilal selon le stade accueillant la rencontre, sur sa plateforme officielle ou auprès de partenaires régionaux désignés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Kholood - Al Hilal en Saudi Pro League ?

Voici les tarifs des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard et accès général : À partir d’environ 35 à 50 SAR pour les matches de championnat ordinaires.

À partir d’environ pour les matches de championnat ordinaires. Places en tribune latérale et par catégorie : Généralement entre 100 et 250 SAR .

Généralement entre . Offres VIP et hospitalités : De 500 à plus de 1 500 SAR pour les grandes affiches.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Grintahub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

Places standard revendues : À partir d’environ 180 à 400 SAR .

À partir d’environ . Places premium et en tribune latérale revendues : À partir d’environ 450 à 900 SAR .

À partir d’environ . Offres VIP et premium revendues : À partir d’environ 1 500 SAR, selon la proximité de la date du match au moment de l’achat.

Al Kholood - Al Hilal en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Kholood et d’Al Hilal

Al Kholood a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Sa seule victoire sur cette période est un succès 2-1 contre Al Shabab en septembre. Le club s’est incliné 5-0 contre Al Qadsiah, 3-2 contre Al Faisaly, 3-0 contre Al Riyadh et 3-0 contre Al-Ettifaq, encaissant 13 buts au cours de ces quatre défaites.

Al Hilal a remporté ses cinq derniers matches, en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l’AFC. Ses cinq derniers résultats sont une victoire 3-2 en championnat sur le terrain d’Al Qadsiah, un succès 1-0 contre Al Hazem, une victoire 2-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, un succès 3-2 en championnat face à Al Ittihad et une victoire 2-1 contre Al-Gharafa en Ligue des champions. Al Hilal a inscrit 11 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Al Kholood - Al Hilal : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi, en mai 2026. Al Hilal s’était imposé 2-1 au stade du Roi-Abdallah. Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Al Hilal a gagné quatre fois, tandis qu’Al Kholood n’a remporté aucun match. Le plus large succès d’Al Hilal dans cette série est une victoire 6-0 à domicile en championnat, en avril 2026. Sur ces cinq matches, le club a marqué 16 buts, contre cinq pour Al Kholood.