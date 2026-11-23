Al Hilal affronte Al-Ain mardi 24 novembre 2026 dans un choc de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre majeure se déroulera à la Kingdom Arena de Riyad, une enceinte ultramoderne.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le match et le prix des billets. Découvrez comment obtenir vos places dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée sur place.

Quand débute Al Hilal-Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion d’Al Hilal-Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 6 7 déc. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Hilal-Al-Ain ?

Le meilleur moyen d’obtenir des places est de passer par les billetteries officielles du club et de la compétition, comme la plateforme Blu Store. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels, à mesure que les billets proposés en prévente et en vente générale deviennent disponibles avant le match.

Si les places sur le site officiel sont épuisées, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Sa page consacrée à ce match de Ligue des champions Élite de l’AFC vous permet de consulter les places disponibles et de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal-Al-Ain ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters qui font le déplacement comme de ceux qui habitent sur place. Sur les canaux officiels du club, les billets standard pour ce match commencent à 35 SAR, un tarif très abordable, et atteignent généralement 150 SAR pour les places situées dans les tribunes basses.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les billets d’entrée générale commencent à environ 85 SAR. Pour profiter des tarifs les plus bas avant que la demande n’augmente à l’approche du match, mieux vaut agir vite.

Al Hilal-Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Hilal et d’Al-Ain

Al Hilal a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l’AFC. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Shabab Al Ahli Dubai sur la scène continentale, le 3 novembre. Auparavant, le club avait battu Al Fateh 2-0 en championnat et s’était imposé 2-3 à l’extérieur contre Al Qadsiah. Son seul revers sur cette période est une défaite 3-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 27 octobre. Sur ces cinq rencontres, Al Hilal a inscrit huit buts et en a encaissé quatre.

Al-Ain compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus marquant est une victoire 4-1 contre Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 2 novembre. Le club a également battu Tractor 2-1 sur la scène continentale, mais s’est incliné face à Shabab Al Ahli Dubai en Coupe du Président et en ADNOC Pro League. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 0-0 contre Al-Wahda, le 8 novembre.

Al Hilal-Al-Ain : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à octobre 2024, en Ligue des champions Élite de l’AFC : Al-Ain recevait Al Hilal et s’est incliné 4-5. Avant cela, Al Hilal avait battu Al-Ain 2-1 à domicile en avril 2024, tandis qu’Al-Ain s’était imposé 4-2 sur son terrain lors du match aller de cette même confrontation. Sur les cinq confrontations directes recensées dans cette compétition, Al Hilal compte trois victoires contre deux pour Al-Ain, et les deux équipes ont inscrit 19 buts au total.