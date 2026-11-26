Al Hilal affrontera Al-Ain mardi 24 novembre 2026 dans un choc de la phase de groupes de la Ligue des champions Élite de l'AFC. Cette rencontre se déroulera à la Kingdom Arena de Riyad, une enceinte ultramoderne.

GOAL vous donne toutes les informations sur le match et le prix des places. Découvrez comment obtenir vos billets dès maintenant pour soutenir votre équipe préférée dans les tribunes.

Quand aura lieu Al Hilal - Al-Ain en Ligue des champions Élite de l'AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion d'Al Hilal - Al-Ain en Ligue des champions Élite de l'AFC ne sont pas encore disponibles. Revenez à l'approche du coup d'envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en streaming confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 6 7 déc. 2026 - 13:15

Où acheter des billets pour Al Hilal - Al-Ain ?

Le meilleur moyen de réserver vos places est de passer par les billetteries officielles des clubs et de la compétition, notamment la plateforme Blu Store. Il est recommandé de consulter d'abord ces canaux à mesure que les billets en prévente et en vente générale sont mis à disposition avant le match.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de revente Grintahub. Sa page consacrée à cette rencontre de Ligue des champions Élite de l'AFC vous permet de consulter les places disponibles et de finaliser votre achat.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal - Al-Ain ?

Trouver le billet le moins cher est souvent la priorité des supporters locaux comme de ceux qui font le déplacement. Sur les canaux officiels des clubs, les billets standard pour ce match débutent à un tarif très abordable de 35 SAR et vont généralement jusqu'à 150 SAR pour des places dans les tribunes basses.

Sur le marché de la revente, notamment sur Grintahub, les billets d'entrée générale sont proposés à partir d'environ 85 SAR. Pour profiter des prix les plus bas, mieux vaut agir vite, avant que la demande n'augmente à l'approche du match.

Al Hilal - Al-Ain en Ligue des champions Élite de l'AFC : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Al Hilal et d'Al-Ain

Al Hilal compte quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches, disputés en Saudi Pro League et en Ligue des champions Élite de l'AFC. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre Shabab Al Ahli Dubai en compétition continentale, le 3 novembre. Auparavant, le club avait battu Al Fateh 2-0 en championnat et s'était imposé 2-3 sur le terrain d'Al Qadsiah. Son seul revers sur cette période est une défaite 3-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l'AFC, le 27 octobre. Sur ces cinq rencontres, Al Hilal a inscrit huit buts et en a encaissé quatre.

Al-Ain compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus marquant est une victoire 4-1 contre Al Ittihad en Ligue des champions Élite de l'AFC, le 2 novembre. Le club a également battu Tractor 2-1 en compétition continentale, mais s'est incliné face à Shabab Al Ahli Dubai en Coupe du Président et en ADNOC Pro League. Sa dernière rencontre s'est soldée par un nul 0-0 contre Al-Wahda, le 8 novembre.

Al Hilal - Al-Ain : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à octobre 2024, en Ligue des champions Élite de l'AFC : Al-Ain avait reçu Al Hilal et s'était incliné 4-5. Auparavant, Al Hilal avait battu Al-Ain 2-1 à domicile en avril 2024, tandis qu'Al-Ain s'était imposé 4-2 sur son terrain lors du match aller de cette même confrontation. Sur les cinq rencontres recensées entre ces équipes dans cette compétition, Al Hilal en a remporté trois et Al-Ain deux. Les deux équipes ont inscrit 19 buts au total lors de ces matches.