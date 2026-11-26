Al-Ettifaq reçoit Al Hazem le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam.

Leur dernière rencontre, en février 2026, s’est soldée par une victoire 3-1 d’Al Hazem, preuve que ce dernier est capable de créer la surprise. Avant cette défaite, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul disputé (2-2) lors de la dernière réception d’Al Hazem par Al-Ettifaq, en octobre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al-Ettifaq - Al Hazem, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Al-Ettifaq - Al Hazem en Saudi Pro League ?

Le match Al-Ettifaq - Al Hazem débute le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Mohamed bin Fahd, à Dammam.

Saudi Pro League - Journée 15 12 déc. 2026 - 09:25 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Comment acheter des billets pour Al-Ettifaq - Al Hazem en Saudi Pro League ?

Selon les informations disponibles sur la billetterie de ce match, voici les possibilités pour acheter des billets pour Al-Ettifaq - Al Hazem :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets pour les matches à domicile au stade Prince Mohamed bin Fahd sont généralement disponibles directement sur le portail de billetterie officiel d’Al-Ettifaq ou par les canaux du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places d’accès général sur des plateformes de revente comme Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les quotas de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al-Ettifaq - Al Hazem en Saudi Pro League ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al-Ettifaq et Al Hazem :

1. Canaux officiels du club

Places les moins chères : de 10 à 30 SAR

de 10 à 30 SAR Places standard en accès général : de 50 à 125 SAR

de 50 à 125 SAR Places premium de catégorie 1 / en bord de terrain : de 250 à 700 SAR

de 250 à 700 SAR Formules VIP et salons d’hospitalité : de 1 500 à 2 500 SAR et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par le club, des plateformes de revente comme Grintahub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard : de 220 à 560 SAR

de 220 à 560 SAR Places centrales / en bord de terrain : de 560 à 1 200 SAR et plus

de 560 à 1 200 SAR et plus Places VIP : à partir de 1 800 SAR

Al-Ettifaq - Al Hazem en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al-Ettifaq et d’Al Hazem

Al-Ettifaq compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League. Son dernier résultat est une victoire 3-0 sur le terrain d’Al Kholood. Le club avait également battu Neom SC 1-0 plus tôt dans cette série. Seule ombre au tableau : une défaite 4-1 à domicile contre Al Ittihad. Sur ces cinq rencontres, Al-Ettifaq a marqué huit buts et en a encaissé neuf, signe d’une équipe capable de marquer, mais pas toujours solide défensivement.

Al Hazem n’a obtenu qu’un nul et a subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est achevée sur un nul 2-2 contre Al-Fayha, après une défaite 1-0 face à Al Hilal. L’équipe a également perdu 3-1 contre Al Ahli et 3-2 face à Al Fateh. L’équipe de Kadri a marqué sept buts et en a encaissé dix sur cette série. Elle n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches.

Al-Ettifaq - Al Hazem : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, quand Al Hazem a battu Al-Ettifaq 3-1 à domicile en Saudi Pro League. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 2-2 lors de la réception d’Al Hazem par Al-Ettifaq en octobre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Al-Ettifaq présente le meilleur bilan, avec notamment des victoires 5-2 et 2-0, même si les résultats ont varié et que chaque équipe s’est imposée.