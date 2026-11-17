AFC Bournemouth accueille Viktoria Plzen le jeudi 10 décembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Cette rencontre marque une première historique : AFC Bournemouth et FC Viktoria Plzeň ne se sont jamais affrontés en compétition européenne. Les deux équipes, anglaise et tchèque, n’ayant aucun précédent tactique commun, ce match sera un test de leur profondeur d’effectif à mi-parcours de la phase de ligue.

Voici tout ce qu’il faut savoir, avec GOAL, pour obtenir des billets pour AFC Bournemouth - Viktoria Plzen, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu AFC Bournemouth - Viktoria Plzen en Ligue Europa ?

AFC Bournemouth - Viktoria Plzen aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 au Vitality Stadium, à Bournemouth.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour AFC Bournemouth - Viktoria Plzen en Ligue Europa ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Europa entre AFC Bournemouth et Viktoria Plzen :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel ou la billetterie d’AFC Bournemouth pour connaître les places mises en vente directement par le club, les ventes prioritaires réservées aux membres et les offres d’hospitalité officielles.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées officiellement par le club sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les places mises en vente directement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour AFC Bournemouth - Viktoria Plzen en Ligue Europa ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Europa entre AFC Bournemouth et Viktoria Plzen :

1. Canaux officiels du club

Billets classiques vendus directement par le club : de 35 € à 60 €.

Offres d’hospitalité officielles du club : de 120 € à 250 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Billets classiques derrière les buts ou en tribune basse : de 465 € à 480 €.

Places en tribune latérale ou avec vue centrale : de 530 € à plus de 800 €.

AFC Bournemouth - Viktoria Plzen en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’AFC Bournemouth et de Viktoria Plzen

Bournemouth arrive en excellente forme après avoir remporté ses cinq derniers matchs officiels, pour un bilan de cinq victoires, aucun nul et aucune défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 contre Ipswich Town en Premier League, après un succès 3-1 sur le terrain du Sparta Prague en Ligue Europa. Sur ces cinq matchs, Bournemouth a inscrit 11 buts et n’en a encaissé qu’un seul, tout en gardant sa cage inviolée à quatre reprises.

Viktoria Plzen affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est un nul 1-1 face au Sparta Prague en championnat de République tchèque. Le club a également battu Lillestroem 1-0 en Ligue Europa. Plzen a marqué 12 buts lors de ces cinq rencontres, mais en a aussi encaissé quatre, signe d’une équipe capable de marquer beaucoup tout en présentant certaines fragilités défensives.

AFC Bournemouth - Viktoria Plzen : leurs dernières confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant les cinq dernières confrontations entre AFC Bournemouth et Viktoria Plzen. Ce match donnera une première indication de ce que vaut chacune des deux équipes face à l’autre à ce niveau.