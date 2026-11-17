L’AC Milan reçoit Sunderland le jeudi 10 décembre 2026 à San Siro, à Milan.

Le match se déroule dans l’emblématique stade San Siro, qui offre aux deux clubs une grande scène européenne alors qu’ils arrivent à mi-parcours du classement de la compétition. Les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées en match officiel sur la scène européenne.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour AC Milan-Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match AC Milan-Sunderland en Ligue Europa ?

AC Milan-Sunderland se joue à San Siro, à Milan, le jeudi 10 décembre 2026.

Ligue Europa - Journée 6 10 déc. 2026 - 15:00 San Siro

Comment acheter des billets pour AC Milan-Sunderland en Ligue Europa ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le prochain match de Ligue Europa entre l’AC Milan et Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie principale : Les places réservées aux supporters de l’équipe à domicile peuvent être achetées directement sur la plateforme de billetterie officielle de l’AC Milan.

Les places réservées aux supporters de l’équipe à domicile peuvent être achetées directement sur la plateforme de billetterie officielle de l’AC Milan. Quota réservé aux supporters visiteurs : Les billets pour les supporters de Sunderland sont distribués directement par la billetterie officielle de Sunderland AFC, selon les règles d’attribution et les points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets officiels sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue Europa lorsque les quotas de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour AC Milan-Sunderland en Ligue Europa ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Ligue Europa entre l’AC Milan et Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : À partir d’environ 19 € .

À partir d’environ . Places premium en tribune principale : À partir d’environ 159 € .

À partir d’environ . Tarifs réduits : À partir d’environ 14 € .

À partir d’environ . Supporters en situation de handicap : Prix fixé à 25 € .

Prix fixé à . Offres d’hospitalité (Club 1899) : À partir de 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en tribune haute ou derrière les buts : De 20 € à 40 €

De 20 € à 40 € Places en tribune basse ou le long du terrain : De 45 € à 90 €

De 45 € à 90 € Revente de places premium et d’offres d’hospitalité : De 100 € à 250 € et plus

AC Milan-Sunderland en Ligue Europa : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’AC Milan et de Sunderland

L’AC Milan compte trois victoires, deux défaites et aucun match nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une victoire 1-2 sur le terrain du Genoa en Serie A, après une défaite 0-2 contre Ferencvaros en Ligue Europa. Au cours de cette série, Milan a également battu l’Inter 3-1 en Serie A, même si sa défaite 2-4 à domicile contre Bologne constitue un revers notable. Sur ces cinq matchs, le club a inscrit six buts et en a encaissé neuf.

Sunderland compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre Chelsea en Premier League, après une défaite 0-2 face au Dinamo Zagreb en Ligue Europa. Cette série comprend également une victoire 3-2 contre Brentford en Carabao Cup et un match nul 0-0 face à Leeds United. Sunderland a marqué cinq buts et en a encaissé quatre au cours de ces cinq rencontres.

AC Milan-Sunderland : les précédentes confrontations

Aucune donnée sur les précédentes confrontations entre l’AC Milan et Sunderland n’a été fournie pour ce match. D’autres éléments historiques seront ajoutés dès que les informations seront disponibles.